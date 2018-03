Leganés vs Sevilla: Alineaciones, horario y canal de televisión

La falta de gol está lastrando a un Leganés que recibe a un Sevilla que quiere agarrarse a su plaza europea. El objetivo de los madrileños, hacerle mella a los nervionenses tras su último tropiezo.

Posible alineación del Leganés

Pichu Cuellar, Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico, Rubén Pérez, Gabriel (Gumbau o Brasanac), El Zhar, Eraso, Amrabat y Beauvue.

Recomendados: La falta de gol ha mantenido al Leganés en un perfil bajo durante toda la temporada. Tampoco ha destacado ningún jugador por encima del rest. Buena din´ñamica del lateral Diego Rico.

Las molestias de Gabriel podrían dejarlo de nuevo fuera del once. Gambau es una de las opciones de nuevo para suplirle aunque apuesta fuerte Brasanac. Más allá de esa demarcación, no se espera otro cambio en el once de Garitano.

Posible alineación del Sevilla

Sergio Rico, Layún (Navas), Mercado, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Sarabia, Banega, Mudo Vázquez, Nolito y Ben Yedder (Muriel).

Recomendados: La irregularidad del Sevilla se ve en sus propios jugadores. No hay nadie que mantenga una dinámica ascendente aunque destacan Lenglet en la zaga, Sarabia o Banega en el medio o Muriel y Ben Yedder en punta.

Montella está pendiente de Navas para ver si llega para este domingo. Layún volvería a salir de inicio si no. La sanción de Correo dará minutos a Nolito y Ben Yedder podría tomar protagonismo por delante de Muriel ante los madrileños.

¿Dónde ver por televisión el Leganés vs Sevilla?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Leganés vs Sevilla?

Domingo, 18 de marzo, a las 12:00 horas.

