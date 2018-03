Aurah estalla contra Jesé por gastarse el dinero en sus amigos y no en su hijo enfermo

Aurah Ruiz sigue cargando contra su ex pareja, Jesé Rodríguez, por no ayudarle con el cuidado de Nyan, el hijo que ambos tienen en común. La canaria volvió a utilizar las redes sociales y atacó al jugador del Stoke City, con unos mensajes que se han difundido rápidamente a través de las redes sociales y en los que le acusa de gastarse el dinero en sus amigos y no en su hijo enfermo.

La ex pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa publicó en sus stories un mensaje de Jesé en el que el futbolista justificaba su ausencia en los terrenos de juego por la enfermedad de su hijo, y a continuación comenzó a publicar fotografías con mensajes en los que atacaba duramente contra el ex jugador del Real Madrid, al que culpaba de no atender a su hijo y vivir a todo lujo mientras ella y Nyan estaban pasando necesidades.