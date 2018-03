Mourinho: “El Sevilla tuvo la suerte de marcar”

José Mourinho habló tras la derrota por 1-2 en el Manchester United – Sevilla, donde el conjunto británico quedó eliminado de la Champions League. El técnico luso felicitó al Sevilla y le deseó suerte, pero opinó que los hispalenses se clasificaron porque “tuvieron la suerte de marcar”.

“Es una desilusión, pero esto es fútbol”, comentó José Mourinho. “El Sevilla ha tenido un control que a mucha gente les gusta criticar, pero las leyes del fútbol lo permiten”, comentó el portugués sobre el estilo de juego defensivo de los de Vincenzo Montella.

Mourinho no cree que el Sevilla haya sido superior en la eliminatoria, opina que eso es cuestión de perspectivas. “Han controlado el partido defensivamente y han tenido la suerte de marcar al final. Los dos equipos hemos podido pasar”, dijo The Special One. Aunque el entrenador del Manchester United reconoció que lo justo “era un empate con goles”, resultado con el que “hubiera pasado el Sevilla”.

“Saludo al Sevilla, han ganado bien, han marcado más goles y que sean felices en cuartos”, dijo Mourinho, que “no cree” que se haya equivocado aunque asegura que “cuando ganas, gana todo el equipo; cuando pierdes, pierde el entrenador así que seguro que he podido equivocarme”.