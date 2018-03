Madrid y Bayern quieren ‘robar’ a la Juve el fichaje de Emre Can

Las alarmas han saltado en Turín. La Juve tenía apalabrada la llegada de Emre Can a Italia el próximo curso hasta que dos gigantes europeos se han cruzado en su camino. La gran temporada del centrocampista ha llamado la atención de otros grandes clubes del fútbol europeo del continente entre los que destacan Real Madrid y Bayern.

Cada vez es más probable que el internacional alemán se irá de Anfield a final de temporada. Según publica Tuttosport, ambos clubes han expresado su interés al Liverpool. El mediocentro termina contrato a final de temporada con los reds y su situación contractual hace que sea muy apetecible para varios equipos. Ni Madrid ni Bayern querrían desaprovechar la oportunidad de firmar a un gran jugador a coste cero.

La Juventus siempre ha liderado la carrera por Emre Can. De hecho, la única oferta que tiene el jugador en estos momentos es de la Vecchia Signora. El cuadro bianconero le ofrece cinco millones más bonificaciones por temporada en un contrato de cinco años. Sin embargo, desde hace meses no ha habido avances en la negociación y en Turín cada vez están más preocupados por perder al futbolista.

Emre Can pide paciencia. “De momento no he firmado por ningún club, debo pensar mi futuro a final de temporada”, aseguró el jugador tras la eliminatoria de Champions ante el Oporto. El red se mostró ajeno a toda la situación y ante tanta demanda estudiará la mejor opción a final de curso.

El Madrid busca un suplente para Casemiro ante la posible marcha de Marcos Llorente y es ahí donde aparece Emre Can. El alemán se ha convertido en una pieza importante del esquema de Klopp y ha sido clave en el buen juego del equipo. Acumula 6 goles y 5 asistencias en 36 partidos.

Por su parte, el Bayern siempre ha seguido de cerca el producto nacional. Su rendimiento ha seducido en Múnich y según informa el rotativo italiano, el conjunto germano ya ha iniciado conversaciones con su entorno.

En Anfield aún mantienen la esperanza. La leyenda de los reds, Steven Gerrard, habló recientemente con el jugador para que reconsidere su postura. “Creo que el Liverpool le ha convertido en mejor jugador. Jurgen Klopp y su cuerpo técnico son perfectos para él. No puedo tomar decisiones para Emre Can, pero yo, en su lugar, sería un poco más paciente con Liverpool y aguantaría.”, explicó Gerrard.