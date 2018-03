Carragher pide perdón tras escupir a una niña pero puede costarle su trabajo de comentarista

La leyenda del Liverpool Jamie Carragher se ha metido en un buen lío y puede acabar costándole el trabajo como comentarista en Sky Sports. El ex futbolista está en boca de todo el mundo en Inglaterra después de haber escupido a una niña de 14 años a la conclusión del partido que disputaron el pasado sábado su ex equipo contra el United. El hoy periodista pidió perdón a través de la red social Twitter en la tarde del domingo pero un directivo de la cadena, según publica The Guardian, ha calificado el acto como “inaceptable”.

Todo sucedió minutos después de que el equipo de José Mourinho se impusiera en el gran clásico del fútbol inglés. Durante un atasco a las afueras del estadio, un aficionado bromeó con el comentarista que conducía al lado, y éste respondió lanzando un escupitajo que impactó en la cara de una niña de 14 años que viajaba en el asiento del pasajero.

El exjugador de Liverpool y actual comentarista de Sky Sports Jamie Carragher, no aguantó la cargada de un hincha tras el derby ante United y respondió con un escupitajo pic.twitter.com/FkspD3RkdB — Iván Peralta (@ivanper_21) March 12, 2018

Lo peor para el ex futbolista, es que esta lamentable imagen fue captada por las cámaras y el periódico inglés Daily Mirror no tardó en publicar el vídeo que fue grabado desde dentro del coche donde viajaban el padre junto a su hija. Tras convertirse en viral tan sólo unos minutos después, la leyenda del Liverpool se puso en contacto con los familiares de la niña e incluso escribió un tuit pidiendo disculpas ante semejante actuación que no ha gustado a nadie en Inglaterra.

En especial, este acto ha molestado y mucho a algunos directivos de Sky Sports, que han calificado la actitud como “inaceptable” y, como según informa el mismo medio, sancionarán a un Jamie Carragher que podría acabar perdiendo incluso su puesto de trabajo por este acto que ha escandalizado al país.