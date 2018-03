Paco Jémez: “Ha sido para que nos mandaran a tomar por culo, a mí el primero”

Paco Jémez volvió a rajar en rueda de prensa después de la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Villarreal por 0-2, un partido en el que la imagen que ofreció el cuadro amarillo fue pobre. “Cuando no estás a la altura de un equipo de Primera, indudablemente todo sale mal. Ha sido un auténtico desastre en todos los aspectos, con cosas que pensaba que ya habían quedado atrás pero vuelven a aparecer”, comentó el técnico nacido en Gran Canaria.

“Voy a intentar pensar que ha sido un muy mal día, pero esto no se puede repetir”, comentó Paco Jémez en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria. “Si lo hacemos, estamos muertos”, añadió el técnico. “Yo entiendo que el Villarreal es el Villarreal, pero había una diferencia de velocidad grandísima”, agregó el ex de Cruz Azul.

Hubo ya un momento en el que Paco Jémez no se pudo aguantar y terminó explotando. “No hemos hecho nada bien. No éramos capaces de tener el balón ni medio segundo, ellos iban en avioneta y nosotros con las piernas atadas”, comentó el técnico. “Hacíamos las cosas cada vez peor, ha sido un auténtico caos”, dijo. “Si hubiera dinero y tiempo, esto ha sido para que nos mandaran a tomar por culo, a mí el primero, y trajeran 24 jugadores nuevos”, añadió.

La derrota es un duro golpe para una Unión Deportiva Las Palmas que había ido dejando buenas sensaciones en las últimas semanas. “Ahora sólo queda trabajar hasta reventar. Y el que no lo haga está fuera”, advirtió Paco Jémez. “Trabajar hasta que echen el hígado por la boca”, apostilló. “Si caemos, hay que caer con orgullo, y si tenemos que traer a ocho del filial, lo haremos”, comentó.

“Si no somos capaces de demostrar más que lo de frente al Villarreal, no merecemos estar en Primera. Si sólo nos queda correr y trabajar, es lo que haremos. Qué menos que correr”, finalizó Paco Jémez.