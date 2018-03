Dani Alves: “La gente cree que Neymar es una marioneta”

Dani Alves no se muerde la lengua ante ninguna pregunta y en una entrevista concedida a Esporte Espectacular, el lateral del PSG intentó aclarar su roce con Cristiano Ronaldo, así como el momento de Neymar y su llegada al PSG, semanas después de que él se uniera al proyecto. Eso sí, volvió a sembrar la polémica con unas declaraciones que quizá no hayan sentado bien al entorno de Ney.

El lateral trató de aclarar la polémica del moco que pegó a Cristiano Ronaldo en el encuentro de vuelta de octavos frente al Real Madrid. “Gracias a Dios que a mi hijo no le gusta al fútbol, porque el fútbol está perdiendo la esencia que me hizo querer ser jugador. Todo lo que hay alrededor. Mira lo del partido con el Real Madrid, por ejemplo. Han dicho que yo le he echado un moco a la camiseta de Cristiano. ¿Será que soy yo o es esta gente que tiene tres años de edad? Es una estupidez sin límite”.

“Fue una jugada del partido, un calentón del momento, es parte del fútbol, nada personal”, añadió, en lo referente al rifirrafe con Cristiano y sus continuos enfrentamientos en cada partido.

Alves hizo autocrítica después de la eliminación a manos del Real Madrid, el palo más duro que podía llevarse el proyecto del PSG, al que el defensor se unió en verano. “La única parte del fútbol que llevo para casa son las derrotas, como la que tuvimos como el Madrid. Yo de verdad creo que las eliminaciones no ocurren por una simple casualidad. Yo creo que el problema que vivimos en el PSG es una falta de química, una conexión general que es parte de la transición del equipo y acabó reflejada en el campo. Yo he vivido eso en otros equipos y en la selección brasileña. El PSG está viviendo este proceso y es un proceso que hay que pasarlo, el club va a sufrir para pasar por ello”.

El ex barcelonista reconoció que su sueldo está por encima del momento futbolístico que vive en la actualidad. “Vine al PSG por el proyecto deportivo, por como me han valorado como futbolista, pero si le soy muy sincero, no creo que mi sueldo esté acorde con mi valor, es demasiado”.

Una de las declaraciones más polémicas llegó a la hora de hablar de Neymar y reconocer si incidió en su fichaje por el PSG. “Las personas creen que Neymar es una marioneta, pero los niños crecen y toman sus propias decisiones. Él está creciendo, madurando, está aprendiendo a lidiar con los momentos de calentón”.