El Oporto recula y le pide a Casillas que no se marche

El presidente del Oporto Pinto da Costa sorprendió a todo el mundo después de pedir la continuidad en el equipo de Iker Casillas cuando unos días antes el director de comunicación del club, Francisco J. Marques, dijo que no le iban a renovar porque “necesitaban liberarse de contratos altos”.

“¿A quién no le gustaría que continuara Casillas? Estoy muy feliz por tenerlo con nosotros, está demostrando que es una plusvalía para cualquier club. Me gustaría que continuara. ¿Si es posible? Todo es posible”, dijo el máximo mandatario del club, quien espera que el ex internacional español acepte una ostensible rebaja de su actual ficha con el club, que asciende a cinco millones de euros.

El Oporto quiere que continúe Casillas a precio de saldo y quizá que continúe aceptando la suplencia tras el prometedor José Sa, al que quieren vender este mismo verano. Iker, a sus 36 años, quiere retirarse con minutos y por eso ha estado buscando alternativas en la liga española en las últimas fechas tras sonar para Betis o Deportivo de La Coruña. El portero fue titular el pasado martes en Anfield en el último partido de los portugueses en Champions en la temporada.