La Juve, a punto de blindar a Dybala

La Juventus está cerca de blindar a Paulo Dybala. El conjunto bianconero teme una posible salida de una de sus estrellas y quiere evitarlo a toda costa. Por ello, pese a renovarle el pasado curso, le ofrece ahora un nuevo contrato, pero esta vez, sin una cláusula de rescisión que le deje libre. Mejora salarial incluida, el jugador estaría cerca de rubricar el nuevo acuerdo, que le volvería a alejar de los clubes con los que se le ha relacionado durante estos años.

Equipos como Barça, Real Madrid o Manchester United le han tenido en los últimos cursos en sus agendas. A sus 24 años era una de las promesas del panorama europeo, sin embargo ha sufrido un cierto estancamiento. Su irregularidad le ha llevado a ocupar el banquillo en determinados momentos de la temporada y no ha sido ese jugador tan determinante que se esperaba este curso.

El que mejor lo sabe es él. Dybala es consciente de que su progresión no ha ido como se esperaba y esa es una de las razones por las que estaría a punto de renovar con la Juventus de nuevo. No cree que aún este preparado para dar el salto a dos ligas como la Premier o LaLiga y prefiere seguir progresando en el Calcio. Así lo revela el diario inglés The Sun. El rotativo británico afirma que la mejora que la Vecchia Signora le ha ofrecido le ha hecho plantearse su situación y que finalmente la aceptará.

Ofertas de sobra

Eso cerrará la puerta a los grandes que quieran hacerse con sus servicios. Pues, en la actualidad, cobra una cantidad cercana a los 6,5 millones de euros. La nueva cantidad que pasaría a cobrar sería en torno a medio millón más. Es decir, el sueldo de Dybala pasaría a ser de 7 millones, lo que le equipararía a Higuaín en el escalafón salarial juventino.

Con ese reconocimiento, el jugador deberá demostrar en el conjunto italiano que está a la altura de las exigencias, no como hasta ahora. Comenzó la temporada de una manera arrolladora, pero poco a poco fue perdiendo fuerza y protagonismo. Se llegó a ver relegado al banquillo y ahora, este reconocimiento le ayudará a volver a ponerse en el lugar en el que debe estar.

Una vez alcance su nivel y logre mantenerlo, podría hablarse de una posible salida de Dybala de la entidad turinesa. Sin embargo, tampoco será fácil. Pues en su nueva renovación no se incluye cláusula de rescisión, por lo que la negociación debería ser directamente con la Juve, que tras los esfuerzos y el empeño que ha puesto por retenerle, pinta a que se mostraría reacio a dejarle marchar.