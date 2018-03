Girona vs Deportivo de la Coruña: Alineaciones, horario y canal de televisión

Auparse a Europa y alcanzar la salvación, ambas momentáneas, es lo que se juegan Girona y Deportivo de la Coruña en Montilivi. En casa, los locales están en racha. Los visitantes, la dinámica del descenso.

Posible alineación del Girona

Bono, Maffeo, Juanpe, Ramalho (Muniesa), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Stuani y Borja García.

Recomendados: Empezando por Bono, siguiendo por Bernardo o Juanpe y terminando por Portu, Borja García o Stuani, conforman unos números más que positivos en el Girona. Son todos recomendables a estas alturas de la temporada

Se espera poca o ninguna variación en el once de Machín. Con Planas tocado y Aday en duda, Maffeo y Mojica son los carrileros del técnico. La otra duda es si Muniesa acabará entrando en la zaga. El resto, once de gala para recibir al Dépor.

Posible alineación del Deportivo de la Coruña

Rubén, Juanfran, Schär (Albentosa), Sidnei, Navarro, Mosquera (Borges), Muntari, Lucas, Emre Çolak (Bakkali), Adrián y Andone.

Recomendados: Rasca poco el Deportivo de la Coruña esta temporada. Son malos los números de los gallegos y solo Lucas Pérez y Adrián rozan algo positivo, lejos de la media de seis por partido.

Clarence Seedorf sigue perfilando su once. Sin Koval, sancionado, Rubén volverá bajo palos. Juanfran será el lateral diestro. Schär apunta al once por Albentosa, que no se descarta. Bakkali podría volver al once por Emre Çolak y Mosquera hacerlo por Borges, tras cumplir sanción.

¿Dónde ver por televisión el Girona vs Deportivo de la Coruña?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Girona vs Deportivo de la Coruña?

Viernes, 9 de marzo, a las 21:00 horas.

