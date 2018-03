Atlético de Madrid vs Celta de Vigo: Alineaciones, horario y canal de televisión

Encuentro más que interesante el que se dará en el Wanda Metropolitano. Dos de los equipos que mejor puntúan en lo que va de temporada. El Atlético de Madrid, a mantener la segunda plaza e intentar volver a mirar al liderato. El Celta, a por Europa.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Oblak, Vrasaljko, Godín, Giménez, Filipe Luis, Correa (Vitolo), Saúl, Gabi, Koke, Costa y Griezmann.

Recomendados: Filipe, Koke, Griezmann, Correa o Costa están entre lo más destacado de este Atlético de Madrid. Giménez también en dinámica positiva.

Con los encuentros europeos entre medías de este partido, se puede esperar alguna sorpresa en el once del Cholo. Ante el Celta de Vigo no se confiará el argentino pero puede dar entrada a Vitolo por Correa en su teórico once de gala.

Posible alineación del Celta de Vigo

Rubén, Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny, Wass (Radoja), Tucu Hernández, Lobotka, Emre Mor, Iago Aspas y Maxi Gómez.

Recomendados: Buena racha de puntos para Sergi Gómez como eje de la defensa. Decrece el ritmo de puntos de los celtiñas fuera de casa, pero siempre son válidos Aspas, Lobotka o Maxi Gómez.

Irá con todo lo que tiene Unzué a Madrid. Queda por ver si Wass llegará apto para el domingo. Radoja podría ocupar su sitio y formar trivote junto a Lobotka y Tucu Hernández. Emre Mor, se asienta.

¿Dónde ver por televisión el Atlético de Madrid vs Celta de Vigo?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs Celta de Vigo?

Domingo, 11 de marzo, a las 16:15 horas.

