Posibles alineaciones Jornada 28 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 28 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 28 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Girona vs Deportivo de la Coruña

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Juanpe, Ramalho (Muniesa), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Stuani y Borja García.

Pablo Machín está muy contento con su once y poco va a cambiar de aquí a final de temporada. La lesión de Planas en los isquiotibiales dejará de nuevo la titularidad a Mojica en el carril zurdo. El resto, lo habitual en el cuadro gerundense.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Bóveda, Albentosa, Sidnei, Navarro, Borges (Mosquera), Muntari, Lucas, Emre Çolak, Adrián y Andone.

A Clarence Seedorf le convenció lo que vio el pasado fin de semana ante el Éibar. Poco tocará de aquel once. La posibilidad de alinear a Mosquera por Borges es lo único que podría cambiar la idea del holandés. El resto, igual.

Posibles alineaciones del Éibar vs Real Madrid

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Rubén Peña (Capa), Arbilla, Ramis (Oliviera), José Ángel, Pedro León, Diop (Jordan), Dani García, Inui, Charles y Kike García.

El 4-4-2 volverá a relucir ante el Real Madrid. Mendilibar mantendrá la duda de Rubén Peña hasta horas antes del partido. Capa podría entrar por él. Ramis o Oliveira acompañarán a Arbilla en la zaga. En el centro del campo, Diop tiene más opciones que Jordan para dar entrada al dúo Charles-Kike García. Orellana, descartado.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Theo (Marcelo), Isco (Lucas Vázquez), Casemiro, Kovacic, Asensio, Benzema (Bale) y Cristiano Ronaldo.

Tras el encuentro europeo, es bastante imprevisible qué alineará Zidane. Theo o Marcelo serán la única duda en la zaga mientras que Isco o Vázquez tendrá un hueco en el medio. Benzema o Bale, otra interrogante.

Posibles alineaciones del Sevilla vs Valencia

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Navas (Layún), Mercado, Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Sarabia, Banega, Mudo Vázquez, Correa (Nolito) y Muriel.

Montella no guardará nada ante el Valencia pese al encuentro europeo horas antes. De la recuperación de Navas dependerá la titularidad de Layún. El resto, el once de gala con la duda de si podría colarse Nolito por Correa en el izquierda. Podría ser el mismo once que tumbó al Athletic de Bilbao.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya (Vezo), Gabriel, Murillo, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Zaza y Rodrigo.

Las molestias de Santi Mina preocupan a Marcelino. Zaza sería el elegido para cubrir la baja del español. En la zaga, Vezo puede dar descanso a Montoya. Por lo demás, toda la artillería ché al campo nervionense.

Posibles alineaciones del Getafe vs Levante

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita (Emi), Damián, Djené, Bruno, Antunes, Arambarri, Fajr (Mora), Portillo, Ángel, Amath y Molina.

Bordalás mantendrá la duda de Guaita hasta el sábado. El guardameta podría no llegar y Emi Martínez ocupar su sitio. El técnico volverá al 4-4-2 con Molina y Ángel en punta tras la expulsión de Remy. Mora se caería del once y volvería Fajr al doble pivote. Amath, de nuevo en el perfil zurdo.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Chema, Postigo (Róber), Luna, Lerma, Campaña, Ivi (Rochina), Bardhi, Morales y Roger (Pazzini).

Paco López se estrenará ante el Getafe tras la destitución de Muñiz. Será difícil cuadrar prever cuál será el guión del ex del filial granota. Dudas con el estado de Postigo para la zaga. Recuperará a Lerma y Campaña. Bardhi puede ser importante para el técnico.

Posibles alineaciones del Málaga vs Barcelona

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis, Miquel, Ricca, Rolan, Iturra, Recio (Lacen), Chory Castro, Ideye y En-Nesyri.

José González cuenta con poco crédito y está dando bandazos en sus alineaciones sorprendiendo a muchos. La defensa estará intacta con respecto a Leganés. Recio podría volver esta semana por Lacen. Rolan se mantendrá e Ideye volverá a la punta de ataque.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba (Digné), Dembèlè (André Gomes), Rakitic, Paulinho, Coutinho, Messi y Suárez.

Se pueden dar rotaciones en el once de Valverde de cara al encuentro europeo ante el Chelsea. Vermaelen-Umtiti apuntan en el centro de la zaga. No se descarta a Digné. Busquets descansará y Dembèlè o André Gomes apuntan al once por el lesionado Iniesta

Posibles alineaciones del Espanyol vs Real Sociedad

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Marc Navarro, David López, Óscar Duarte, Aarón, Granero, Carlos Sánchez, Víctor Sánchez, Piatti (Jurado), Baptistao y Gerard.

La sanción de Sergi Darder devolverá al centro del campo a Carlos Sánchez y dejará en el once a Granero. El resto se espera que sea lo mismo que acabó sacando un punto en el Ciutat de Valencia y que lleva jornadas sin caer. Aunque Jurado podría entrar por Piatti.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Moyá, Odriozola, Llorente, Héctor Moreno, De la Bella, Illarramendi, Zubeldia (Januzaj), Zurutuza, Canales, William José y Oyarzabal.

Volverá Zurutuza a los esquemas de Eusebio al igual que William José en punta. La duda estará en si mantiene a Januzaj o Zubeldia, algo que movería los roles de algunos titulares. Se cae Bautista.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Celta de Vigo

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrasaljko, Godín, Giménez, Filipe Luis, Correa, Saúl, Gabi, Koke, Costa y Griezmann.

Pese a tener la Europa League de por medio, no reservará ante el Celta de Vigo nada Simeone. Correa volverá al extremo y Thomas se quedará en el banquillo esta vez. Saúl será de nuevo el mediocentro.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny, Wass (Radoja), Tucu Hernández, Labotka, Emre Mor, Iago Aspas y Maxi Gómez.

Las dudas con Wass determinará sí Unzué repite o no el once que venció en Las Palmas. Parece que Emre Mor convence y que el Tucu Hernández se mantendrá en el once. Radoja volvería a ser el recambio de Wass.

Posibles alineaciones del Las Palmas vs Villarreal

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel, Ximo, Gálvez, Aguirregaray, Etebo, Vicente, Halilovic, Tana, Nacho Gil y Calleri.

Paco Jémez volverá a confiar en Calleri en punta pese al buen partido del joven Expósito. Etebo y Vicente volverá a ser los medios y Aquilani se quedará fuera para dar entrada de nuevo a Nacho Gil.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz (Bonera), Jaume Costa, Samu Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Ünal (Raba) y Bacca.

La sanción de Mario Gaspar hará que Calleja tire de nuevo del comodín Rukavina. Víctor Ruiz hará dúo con Álvaro en la zaga y Bonera se queda en el banco. En el medio estará el cuarteto de gala mientras que en punta volverá Ünal, aunque no se descarta a Raba.

Posibles alineaciones del Athletic de Bilbao vs Leganés

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Unai (Etxeita), Íñigo, Lekue, San José, Vesga (Iturraspe), Williams (Sabin), Raúl García, Susaeta (Córdoba) y Aduriz (Williams)

Con el encuentro europeo ante el Marsella entre ente partido, las rotaciones de Ciganda pueden ser numerosas. Etxeita podría reaparecer en la zaga. Iturraspe o Vesga acompañarán a San José. Sabin o Córdoba podrían ser titulares y Williams actuar como punta.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldua, Muñoz (Bustinza), Siovas, Diego Rico, Rubén Pérez, Gabriel, El Zhar, Eraso, Amrabat y Beauveu.

Garitano ha encontrado fiabilidad en su once. La duda con Bustinza y su fractura de nariz podría darle hueco a Muñoz en la defensa de nuevo. El resto, el once que venció ante el Málaga.

Posibles alineaciones del Alavés vs Betis

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Ely, Duarte, Ibai Gómez, Pina, Manu García, Pedraza, Guidetti y Munir.

El Alavés intentará recuperar crédito en casa ante el Betis. Manu García volverá al once por Dani Torres. Munir reaparecerá tras su sanción en la punta de ataque acompañando a Guidetti.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Francis, Bartra, Mandi, Amat, Junior, Joaquín, Guardado (Javi García), Fabián, Sergio León y Loren (Boudebouz).

Setién mantiene su idea de línea de cinco atrás. Amat se reafirma y Junior seguirá como carrilero. La duda es Guardado, que podría reaparecer y dejar a Javi García fuera, al igual que a Camarasa. Vuelve Sergio León y le acompañará Loren… o Boudebouz.

