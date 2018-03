José Mourinho tiene hecho el agosto después de firmar un contrato con la televisión rusa RT para estar cuatro días en Rusia durante el Mundial del próximo verano. Gracias a esta participación, y una conexión telefónica el día de la final, el técnico luso se embolsará la friolera cantidad de dos millones de euros.

El portugués ejercerá de comentarista para la mencionada cadena televisiva. Fueron los rusos los que se llevaron el gato al agua, ya que otros medios como BBC o ITV estaban detrás de fichar a José Mourinho para la cita mundialista.

Lo más llamativo de todo es que la televisión rusa RT no tendrá los derechos para emitir en directo los partidos del Mundial. “Estoy deseando asistir al Mundial de Rusia y compartir mis ideas”, declaró José Mourinho, actual entrenador del Manchester United. Ya en 2014, The Special One fue comentarista para Yahoo en el Mundial de Brasil, en el que se embolsó un millón de euros por su participación.