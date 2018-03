Hazard se harta del Chelsea y da largas a su renovación

Eden Hazard continúa acumulando motivos para abandonar el Chelsea. El crack belga decidió hace varias semanas que su ciclo en Stamford Bridge había terminado pero en el club mantenían la esperanza. Las últimas informaciones eran favorables a la entidad… hasta el partido de esta jornada.

El duelo frente al City puso la guinda a la decisión de Hazard. El planteamiento conservador de Conte dejó en bandeja el partido a los de Guardiola. Algo que no sólo enfadó a futbolista, sino a toda la plantilla y afición. La hinchada blue se volcó en las redes con el atacante y mostraron su entendimiento por querer abandonar el club. El futbolista actuó de falso ‘9’ ante los citizen y apenas tocó balón. Terminó completamente frustrado. Pero esto sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La relación entre jugador y entrenador no atraviesa su mejor momento desde hace ya varios meses. Las duras palabras del técnico sobre la situación del crack belga antes del cierre de mercado calaron hondo en Hazard. Conte dejó muy claro que él decide y no se preocupa por la felicidad de un jugador, sea quien sea: “Esto no es importante. Yo soy el entrenador. Yo decido. No es importante si un jugador está feliz o no”.

“Hazard está hasta las narices de Conte y se quiere ir. El Madrid está negociando fuerte por él, aunque su llegada generaría muchas incertidumbres porque habría que ver que haces con Isco, Bale o Asensio”, añadió Eduardo Inda en El Chiringuito.

Después, la decisión de italiano de sustituir al jugador en el partido ante el Barça no sentó muy bien al belga. Pero no sólo a él. Varios de sus compañeros salieron en su defensa, como Courtois: “No entiendo que Hazard no jugara los 90 minutos. A un jugador así siempre debes dejarle en el campo por lo que te puede aportar con su calidad”.

El mal momento que atraviesa el Chelsea, su pésima relación con Conte… no hacen más que incrementar los motivos para que Hazard piense, todavía más, en el Real Madrid. El jugador sigue en la órbita del club blanco. A día de hoy es la opción preferida para reforzar el ataque junto con Harry Kane y sus continuos guiños a la entidad son de gran agrado. El belga sueña con vestir la camiseta del Real Madrid y parece que sus deseos pueden hacerse realidad.