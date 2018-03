Guardiola: “Algunos no entendieron los motivos del lazo amarillo”

Pep Guardiola ha comparecido ante los medios de comunicación en sala de prensa, en la previa del encuentro de Champions League ante el Basilea. El lazo amarillo y las declaraciones del CEO de la FA Martin Glenn, que comparó el símbolo de la independencia de Cataluña con la esvástica y el ISIS, fueron una de las cuestiones a tratar en la rueda de prensa del técnico del Manchester City.

“Martin Glenn se ha disculpado, vale. Pero mi primera impresión cuando vi eso es que no había entendido los motivos del lazo amarillo. Hizo un comentario muy lejano de la realidad. Quizás ahora ya sepa qué es lo que significa. No va sobre la independencia o la no independencia, va sobre la gente que está en la cárcel por no haber hecho nada para estar en la cárcel. Son de derechas y de izquierdas. Tan simple como eso. Muchas veces yo también hablo y luego pienso por qué dije eso. A veces nos pasa, pero eso no sucederá otra vez. La Federación tiene unas normas y yo las entiendo. Lo acepto. Pero eso no significa que esté de acuerdo. ¿Cuántas veces hay decisiones que con el paso del tiempo se demostraron que no eran justas? Lo acepto pero no estoy de acuerdo. Lo lleve o no lo lleve, visible o no, el lazo amarillo siempre estará ahí. La situación es la misma”, dijo.

Guardiola ha aceptado la sanción que le ha impuesto la FA y a partir de ahora ya no lucirá el lazo amarillo en los partidos. Sin embargo no le han gustado en absoluto las declaraciones realizadas por el máximo mandatario de la Federación Inglesa. Ahora ya sólo piensa en el encuentro de este miércoles frente al Basilea, aunque cuentan con una buena ventaja de la ida después de asaltar el feudo del rival por 0-4.

“No estamos al mismo nivel del Barcelona. Porque son jugadores muy diferentes, estos jugadores no han ganado tantos como ellos, tenemos que conseguir más títulos. No es bueno para nosotros compararnos con ellos porque dominaron la última década con distintos jugadores y entrenadores. Nosotros acabamos de ganar nuestro primer título. Para igualarnos a este tipo de equipos tenemos que estar ahí durante muchos años”, espetó.