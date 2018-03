Iker Casillas dirá adiós al Oporto cuando termine la temporada. El portero español podría volver a LaLiga para vestir la camiseta verdiblanca. El Betis tiene como objetivo prioritario reforzar la portería en el próximo curso y qué mejor refuerzo que el ex internacional.

Según informa A Bola, si el ex madridista no recibe grandes ofertas de la MLS podría acabar defendiendo la meta del Benito Villamarín.

El Oporto confirmó este fin de semana que el guardameta abandonaría el club en el próximo mercado de estival. El director de comunicación del Club, Francisco Marques, justificó su salida como una necesidad de la entidad para recortar gastos: “El contrato con Casillas termina al final de esta temporada, tiene un salario muy alto que pagaremos religiosamente porque no tenemos alternativa. Cuando ese vínculo se extinga, tendremos disponibilidad de varios millones por año”.

Tal y como informa el rotativo, la entidad heliopolitana ya ha tenido un acercamiento con el agente del futbolista y el propio Casillas. La apuesta por el meta no es nada sencilla. Su papel de crack mundial le eleva a una categoría salariar muy alta, y en La Palmera no pueden competir con las grandes cantidades de dinero que ofrecen al portero en la MLS o la Superliga China. Aun así, el Betis buscará otros argumentos para convencer al ex madridista.

Entre las ventajas de su llegada a la capital hispalense está el rencuentro con grandes amigos. El conjunto verdiblanco tiene sus cimientos en Joaquín, y la llegada de Bartra o el rencuentro con Tello puede ser un factor a favor del equipo andaluz.

En cuanto a porteros, actualmente, el Betis cuenta con Dani Giménez que saldrá en verano y Antonio Adán. Respecto al figura de Adán, el meta termina contrato en 2019 y ha pedido al club más información sobre sus intenciones de cara a la próximo curso. En el Heliopolis están dispuestos a escuchar ofertas por su portero titular.

El objetivo del equipo de Setién es reforzar la meta e Iker no es el único que está en la agenda. Paul López es el otro. Con el perico existe un principio de acuerdo, aunque el catalán aún no ha descartado renovar por el Espanyol.