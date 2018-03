El Manchester City obliga a Guardiola a quitarse el lazo amarillo

El Manchester City obligará a Pep Guardiola a quitarse el famoso lazo amarillo. El técnico catalán no podrá llevarlo en los terrenos de juego, pero sí que lo lucirá antes y después de los partidos y durante las entrevistas y ruedas de prensa. El City, en un comunicado, destacó la “inconsistencia del reglamento en este aspecto”, pero acató la decisión tras las críticas vertidas, especialmente por el CEO de la FA.

Hace unos días, Martin Glenn, CEO de la FA (Football Association), se mostró muy claro al hablar del lazo amarillo que luce el entrenador catalán en honor a los que él considera “presos políticos”. El máximo mandatario de la Federación Inglesa de Fútbol asegura que han avisado al técnico de que no se permiten ningún tipo de símbolo político en el fútbol inglés porque “crean división” y tiene a muchos españoles “enfadados”. Incluso lo llega a comparar con símbolos del ISIS, el comunismo o la esvástica de los nazis.

“No podemos ni queremos que el fútbol muestre símbolos políticos. Los símbolos que dividen no son buenos. Podrían ser símbolos religiosos potentes, podría ser la estrella de David, podría ser la hoz y el martillo, podría ser una esvástica o cualquier cosa como Robert Mugabe (político y militar zimbabuense), estas son las cosas que no queremos”, explicó.