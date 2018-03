Conte hace un feo a Morata: le sacó en el 89′ del City – Chelsea

Antonio Conte no tuvo un buen gesto con Álvaro Morata. El Chelsea perdió con el City, se sigue alejando de los puestos que le permitirían jugar la próxima temporada la Champions y el entrenador italiano no se fija en el delantero español para tratar de enderezar la situación. A pesar de haber superado ya su lesión, el ex madridista no acaba de entrar en los planes de Conte y frente a los de Guardiola entró en al campo en el minuto 89.

El técnico iba a dar entrada en el terreno de juego a Morata en el 82′, pero Conte cambió de idea y prefirió seguir apostando unos minutos más por Eden Hazard. Finalmente, el ariete terminó siendo de la partida en el 89′ sin tiempo para nada.

El internacional español entrenó por el belga, al que no le sentó bien el cambio, y poco pudo hacer con el poco tiempo que estuvo sobre el césped. Incluso, Conte prefirió dar entrada primero a Giroud que al madrileño.

Ahora, con el partido del Barcelona de Champions en el horizonte y con la obligación de los ingleses de hacer por lo menos un gol si quieren estar en los cuartos de final de la Champions, habrá que ver si Conte apuesta por Morata o sigue teniendo un papel secundario.