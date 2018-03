Ya es oficial: habrá VAR en el Mundial de Rusia

La International Football Association Board, organismo responsable de aprobar el VAR, ha comunicado de forma oficial que esta tecnología se usará en el Mundial de Rusia 2018. La FIFA anunciará la confirmación definitiva dentro de dos semanas, además de estar en prueba ya en la Liga.

“Histórica decisión”. Así lo comunicaba la IFAB en su cuenta de Twitter cuando anunció que el Mundial de Rusia 2018 será el primero en emplear la tecnología del VAR en toda la historia de esta competición. Después de dos años de pruebas y mil partidos analizados, esta tecnología ya es una realidad en la Copa del Mundo.

⚽ HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.

— The IFAB (@TheIFAB) 3 de marzo de 2018