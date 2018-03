Así es el megacontrato de Neymar con Nike

Hoy en día, las grandes estrellas del fútbol ganan más dinero con sus contratos publicitarios con la ficha que perciben del club al que pertenezcan por jugar al fútbol. Los patrocinios son una fuente fundamental de ingresos para los futbolistas, y uno de los que más dinero hace fuera del césped es sin duda Neymar, un reclamo publicitario de todas todas.

La prueba es el contrato que el brasileño tiene firmado con Nike, que ha salido a la luz en Brasil. El diario UOL Esporte ha tenido acceso a los documentos del contrato de Neymar con la firma americana, que le vincula desde 2011 hasta 2022, y en el que se detallan las cantidades que cobraría el crack brasileño si cumple una serie de objetivos en su carrera, tanto individuales como colectivos.

Las cantidades a percibir por el carioca dependen de una serie de factores y objetivos. Por ejemplo, gana más dinero si juega en alguno de los mejores equipos del mundo que si lo hace en un club menor. El contrato divide a los clubes en cuatro categorías (A, B, C, D). Si Neymar juega en un equipo de categoría A, la remuneración será completa con lo estipulado inicialmente (811.310 euros), pero si en este periodo el jugador milita en un club de la B, el valor caería hasta la mitad; en un club de nivel C caería tres cuartos y en caso jugar en un equipo de categoría D Neymar no cobraría nada en ese concepto. Estas categorías se actualizan periódicamente, de acuerdo con el rendimiento de los clubes y por su potencial en cuanto al marketing.

Pero hay mucho más. Neymar tiene metas individuales y colectivas que le pueden hacer percibir mucho más dinero de Nike. Sin ir más lejos, por ganar el Mundial recibiría 40.565 euros y 24.339 si es subcampeón. Algo similar ocurre con los Juegos Olímpicos. De todas las primas del contrato hay una que destaca sobre todas las demás: ganar el Balón de Oro. En el caso de que Neymar logre el preciado galardón, recibiría un millón de dólares de Nike al momento, y la cantidad aumentaría en caso de una nueva conquista del premio hasta un límite de cuatro. A partir de entonces, serían cuatro millones de dólares (algo más de 3 millones de euros) por cada Balón de Oro.

Por último, uno de los requisitos principales es ser internacional con Brasil. Para que le paguen todo lo anteriormente citado, Neymar debe ser convocado por su selección mínimo en el 70% de los partidos que disputa. Si está entre el 30% y el 70% sólo recibiría el 70 % de la remuneración pactada, mientras que en caso de actuar en menos del 30 % de los partidos, solo recibiría el 30%.