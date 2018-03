Real Madrid vs Getafe: Alineaciones, horario y canal de televisión

Derbi madrileño para el Real Madrid tras el tropiezo ante el Espanyol y para el Getafe, tras su triunfo ante el Deportivo de la Coruña. Se guardará poco Zidane e irá a por todas Bordalás en el Santiago Bernabéu.

Posible alineación del Real Madrid

Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane (Nacho), Theo, Isco (Lucas Vázquez), Casemiro, Kovacic, Asensio (Ceballos), Benzema y Cristiano Ronaldo.

Recomendados: Los Asensio, Kovacic o Theo volverán a tener opciones. Puede ser una buena opción para confiar en ellos. También estará Cristiano Ronaldo.

Tras el tropiezo ante el Espanyol, Zidane irá a por todas para asegurarse los tres puntos antes de cita europea. Varane o Nacho es la única duda de una zafa con Theo. Isco, Lucas, Asensio o Ceballos será el dúo en los costados con Cristiano y Benzema como referencia.

Posible alineación del Getafe

Guaita (Emi), Damián, Djené, Bruno, Antunes, Arambarri, Fajr, Portillo, Gaku (Jorge Molina), Remy (Jorge Molina) y Ángel.

Recomendados: En el Getafe hay que seguir confiando en Ángel y Jorge Molina, los dos más cercanos al gol del equipo azulón. Djené también viene haciendo buenos dígitos.

Hay dudas de si llegará Guaita a esta cita. Emi Martínez estará bajo palos si no es así. Fajr estará en la medular y hay dudas de si Remy se mantendrá en el once para que vuelva Molina. Shibasaki podría ser el perjudicado si no.

¿Dónde ver por televisión el Real Madrid vs Getafe?

Movistar Partidazo

¿A qué hora es el Real Madrid vs Getafe?

Sábado, 3 de marzo, a las 20:45 horas.

