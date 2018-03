Raiola quiere hacer el agosto con Pogba, Donnarumma y Balotelli

Verano tras verano siempre ocurre lo mismo. Conforme se va acercando el mes de junio, Mino Raiola hace acto de presencia para poner a sus jugadores en el mercado. Da igual que estén jugando bien o mal, que estén o no a gusto en sus respectivos equipos, que quieran o no marcharse. El caso es que el controvertido representante italiano empieza a deslizar en privado y en público que los futbolistas a los que representa podría salir de sus clubes, y todo con el objetivo de llenarse los bolsillos otro verano más.

“Si Donnarumma me dijera que se quiere ir me pondría rápido a trabajar porque hay ofertas importantes. De hecho, si fuese por mí, debería irse del Milan”, dijo el agente este jueves sobre el joven portero italiano del Milan. Aunque pueda sonar a algo natural y espontáneo, la estrategia está clara. Raiola quiere que el meta salga del equipo rossonero en verano y con estas palabras empieza a crear tensión con el Milan.

¿Por qué hace esto? Es sencillo de explicar. Mino Raiola suele cobrar un 25% en comisiones de estos grandes traspasos en los que se ven envueltos los jugadores a los que representa, por lo que si algún equipo pagara los 70 millones de euros de cláusula de Donnarumma el agente italiano se las ingeniaría para llevarse unos 18 kilos limpios para él. Pero la cosa no queda ahí. Raiola no quiere mover sólo a Donnarumma en el próximo mercado de fichajes, sino que quiere hacerse de oro con otros dos movimientos importantes.

Pogba, su mejor negocio

Una de las operaciones que está empezando a mover es la de Paul Pogba, que no está a gusto en el Manchester United con Mourinho y que no vería con malos ojos una salida. Raiola ya lo ha ofrecido a varios grandes de Europa, pero por ahora sin éxito. El caso es que si algún club pagara unos 120 millones de euros por Pogba, el agente se embolsaría unos 30 kilos en comisiones… No le bastó embolsarse la friolera de 48 millones de euros de comisión el verano pasado por el traspaso de Pogba de la Juventus al Manchester United, sino que quiere más y pretende llenarse los bolsillos otra vez en unos meses.

Y todavía queda Balotelli. El delantero italiano finaliza su contrato con el Niza y queda libre. Y esta es la mejor noticia posible para Mino Raiola, que cobrará una altísima prima de fichaje por colocar a Balotelli en verano. “Mario es uno de los diez mejores delanteros del mundo. En Italia es el número uno. Vale 100 millones de euros, pero es una ganga. Ya estoy negociando con muchos clubes en Inglaterra e Italia. He hablado con la Juve, la Roma, el Napoli y el Inter de Milán”, dijo recientemente el agente italiano, que coloque donde coloque a Balotelli tratará de llevarse unos 40-45 millones en calidad de prima de traspaso.