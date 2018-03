Posibles alineaciones Jornada 27 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 27 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 27 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Girona

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Samu Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Ünal y Bacca.

Tras la derrota ante el Éibar y las rotaciones, Calleja volverá a apostar por su bloque. Vueve la línea defensiva de confianza, al igual que el medio centro y la punta de ataque. Once gala para recibir al Girona.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo (Aday), Juanpe, Ramalho (Muniesa), Bernardo, Mojica (Aday), Pere Pons, Granell, Portu, Stuani y Borja García.

No cambiará el plan Machín para visitar el Estadio de la Cerámica. Se espera que vuelva al once Mojica aunque no se descarta que Aday aparezca en alguno de los carriles. Muniesa sigue apretando al trío de centrales. El resto, lo habitual.

Posibles alineaciones del Sevilla vs Athletic de Bilbao

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Layún, Mercado (Kjaer), Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Banega, Mudo Vázquez, Sarabia, Correa (Sandro) y Muriel (Ben Yedder).

Montella sigue sufriendo bajas en la zaga. La de Mercad puede obligar a que Kjaer repita en el centro de la defensa. Volverá Escudero al lateral zurdo al igual que N’Zonzi y el Mudo Vázquez a la medular tras el descanso contra el Málaga. Correa y Muriel, con ventaja ante Sandro y Ben Yedder.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Yeray, Íñigo, Saborit, Beñat, San José, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

El Cuco Ciganda seguirá apostando por lo de siempre. Ante el Sevilla irá con todo. Volverá Yeray al centro de la defensa y repetirá el dúo Beñat-San José que parece funcionar. En tres cuartos de campo, reaparecerá Williams.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Éibar

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Bóveda (Sidnei), Schär, Luisinho, Borges (Krohn-Dehli), Muntari, Lucas, Adrián, Bakkali y Andone.

Con la suspensión de Mosquera y la lesión de Guilherme las opciones de Clarence Seedorf en el centro del campo son pocas. Borges y Muntari se plantean como primera opción mientras que Krohn-Dehli cuenta con opciones. En la línea defensiva, Sidnei podría colarse por Bóveda. Vuelve Andone como referencia.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Rubén Peña, Arbilla, Oliviera (Ramis), José Ángel, Diop (Jordan), Dani García, Pedro León (Alejo), Orellana, Inui y Kike García (Charles).

En las filas armeras hay bastantes dudas. Se espera que haya cambios y que opte por el nuevo plan con un punta: Kike García o Charles. José Ángel y Peña volverán a los laterales y se espera a Oliviera en la zaga. Diop o Jordan regresan a la medular por Escalante. Alejo, con opciones por Pedro León.

Posibles alineaciones del Leganés vs Málaga

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico, Gabriel, Rubén Pérez, Eraso, El Zhar, Amrabat y Omar Ramos (Beauvue).

Garitano devolverá el 4-5-1 a su equipo ante el Málaga. Siovas y Bustinza prevalecerán en la medular mientras que Rubén Pérez vuelve al eje tras su sanción. Amrabat, El Zhar y Omar Ramos como referentes, aunque Beauvue, de estar apto, podría quitarle el sitio a este último.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Diego (Ricca), Lestienne (Rolan), Iturra, Lacen (Recio), Chory Castro, Ideye y En-Nesyri.

Muchas dudas en la cabeza de José González. Recio y Ricca son dudas por las molestias que arrastran pero podría colarse en el once por Lacen y Diego. Tras el lío con Success el pasado miércoles, Lestienne o Rolan cubrirán el extremo que deje libre Chory Castro.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Getafe

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane (Nacho), Theo, Isco (Lucas Vázquez), Casemiro, Kovacic, Asensio (Ceballos), Benzema y Cristiano Ronaldo.

Con vistas al trascendental partido ante el PSG, se esperan algunas rotaciones en el equipo blanco. Varane o Nacho descansará. Theo se mantiene en el lateral. Casemiro volverá al medio y dudas con los falsos extremos: Asensio, Isco, Ceballos o Lucas Vázquez. Bale descansará.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita (Emi), Damián, Djené, Bruno, Antunes, Arambarri, Fajr, Portillo, Gaku (Jorge Molina), Remy (Jorge Molina) y Ángel.

Dos interrogantes para Bordalás. La recuperación de Guaita puede hacer repetir titularidad a Emi Martínez y la baja de Amath dar opciones a Remy, que cambiaría el esquema y dejaría en el banco a Jorge Molina. Shibasaki podría ser también el perjudicado.

Posibles alineaciones del Levante vs Espanyol

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Postigo (Róber), Cabaco, Luna, Lukic, Doukouré (Róber), Campaña, Morales, Roger y Ivi (Jason).

Quebradero de cabeza para Muñiz que tendrá que solventar la mala situación del equipo con varias bajas. A las sanciones de Chema y Lerma se suman las molestias de Doukouré, Postigo y Jason. Cabaco ocupará un puesto en la defensa y Róber podría entrar. Ivi se mantendrá en el once según las molestias de Jason.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Marc Navarro, David López, Duarte, Aarón, Darder, Carlos Sánchez, Víctor Sánchez, Baptistao, Gerard y Piatti.

El Espanyol llegará extramotivado por el triunfo ante el Real Madrid. El único cambio que se espera para medirse a los granotas es la entrada de Baptistao por Sergio García. El resto, lo mismo que doblegó al Real Madrid.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Atlético de Madrid

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi y Luis Suárez.

Ante el Atlético de Madrid, Valverde no se guardará ningún as. Se espera que Coutinho sea titular en el once de gala bluagrana. Busquets, Iniesta y Rakitic completarán el medio. Piqué y Alba vuelve a la zaga.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Godín, Giménez, Filipe Luis, Correa (Thomas), Saúl, Gabi, Koke, Diego Costa y Griezmann.

En las filas colchoneras, dudas con quién estará en la medular, Thomas o Correa. El estilo con uno u otro cambiará pero el resto del once será el de gala de los madrileños para medirse al líder y medir sus opciones ligueras.

Posibles alineaciones del Real Sociedad vs Alavés

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Moyá, Odriozola, Llorente (Aritz), Moreno, De la Bella, Illarramendi, Zubeldia, Zurutuza, Canales, Juanmi y Oyarzabal.

Puede repetir once Eusebio por primera vez en varias jornadas. La única duda que acompaña al técnico para medirse al Alavés es en la zaga. Aritz podría colarse por Diego Llorente. El resto, lo mismo que en el Villamarín.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Alexis, Ely, Laguardia, Duarte, Hernán (Ibai), Torres (Manu García), Pina, Pedraza, Sobrino y Guidetti.

La sanción a Munir obliga a Abelardo a recurrir de nuevo a Sobrino para cubrir los puestos de ataque. Un par de dudas en el medio con Hernán e Ibai, y con Torres y Manu García. Alexis volverá al lateral derecho por el joven Martín.

Posibles alineaciones del Valencia vs Betis

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Gabriel, Murillo, Lato (Gayà), Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Santi Mina y Rodrigo.

Tras las pruebas ante el Athletic de Bilbao, Marcelino volverá a lo clásico. Soler y Guedes en los costados y Mina y Rodrigo como referencia. Montoya y Lato serían los costados, aunque no se descarta ver de nuevo a Gayà.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Mandi, Bartra, Amat, Junior, Joaquín, Javi García (Guardado), Fabián, Loren y Sergio León (Boudebouz).

Habrá varios cambios en las filas de Betis. Setién colocará a Barragán y Junior en los carriles y a Amat en la medular. Siguen Javi García y Fabián. Joaquín y Loren también vuelven al once. Dudas con la vuelta de Guardado y la continuidad de Boudebouz.

Posibles alineaciones del Celta de Vigo vs Las Palmas

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jonny, Wass, Lobotka, Radoja (Tucu Hernández), Emre Mor (Pione Sisto), Iago Aspas y Maxi Gómez.

La notable evolución de Emre Mor le coloca como opción real ante Pione Sisto. Es una de las dudas del once de Unzué que también cavila con Radoja o Tucu Hernández para acompañar a Lobotka. Se cae Jozabed. Cabral vuelve al once por Roncaglia.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel, Ximo, Gálvez, Aguirregaray, Vicente, Etebo, Halilovic, Tana, Toledo y Expósito (Ezekiel).

La sanción de Calleri obligará a Jémez a recurrir al canterano Erik Expósito, que fue convocado ante el Barcelona, o el fichaje invernal, Ezekiel. Con Castellano tocado, vuelve Michel Macedo y Aguirregaray pasará de nuevo a la izquierda. Toledo estará en el once por Jairo, también lesionado.

