El Chelsea ofrece la renovación a Hazard… con cláusula de salida

El Chelsea no se da por vencido. El conjunto blue ha lanzado una nueva ofensiva sobre Hazard que podría ser la definitiva. Según The Mirror, el jugador pasaría a cobrar unos 335.000 euros semanales y, además, incluiría una cláusula en su contrato que facilitaría su salida.

Hasta la fecha, el futbolista había rechazado todas las ofertas de renovación con los londinense. El crack belga tiene claro que esperará al Real Madrid y no quiere precipitar su firma sobre ningún papel para luego arrepentirse. De producirse su renovación con el Chelsea, su nuevo contrato incluirá una cláusula de escape con un precio preestablecido para poder acometer su fichaje por el Madrid.

El conjunto inglés está empeñado en que Hazard firme la renovación y hará todo lo que esté en sus manos. Con esta negociación, el jugador permanecería en Stamford Brigde hasta que llegara un acuerdo con el Madrid o con otro gran club de Europa. Eso sí, ante cualquier otro equipo el Chelsea no aceptaría la cláusula y ambos clubes tendrían que empezar las conversaciones de cero.

La negociación llega en un momento clave. La decisión de Conte de sustituir al belga en el partido ante el Barça no le sentó muy bien. Pero no sólo a él. Varios de sus compañeros salieron en su defensa, en concreto, Courtois: “No entiendo que Hazard no jugara los 90 minutos. A un jugador así siempre debes dejarle en el campo por lo que te puede aportar con su calidad”.

Ahora, con los ánimos más calmados, la opción puede convencer a Hazard. Según informan en Inglaterra, todo parece estar listo para poner papel a lápiz a un nuevo acuerdo en Stamford Bridge.