El vestuario del Chelsea llama “llorón” a Morata y echa de menos a Diego Costa

Álvaro Morata se marchó del Real Madrid como campeón de Europa para triunfar en un club importante que le diera más minutos pero, de momento, el tiro le está saliendo por la culata. El delantero aún no ha marcado en este año 2018 y para más inri, no fue titular en el partido más importante de la temporada ante el Barcelona. Pero eso es lo de menos, lo más importante es que según apunta la prensa inglesa, al jugador español ya no le respetan en el vestuario.

Y es que según informó ‘The Telegraph’ en su edición del pasado miércoles, las estrellas del Chelsea creen que Morata es un “llorón” ya que siempre que sale a coalición su bajo estado de forma hace referencia a sus problemas físicos, a los árbitros o incluso a los rivales. Por ello, desde el seno del club londinense muchos piensan que no está preparado ni mentalmente ni físicamente para competir en la Premier League.

En las primeras líneas de la información publicada en este medio inglés, también se confirma que en las últimas semanas en el club está creciendo la confirmación de que el jugador es muy débil, tanto mental como físicamente. Su mal partido el pasado fin de semana ante el United ha incrementado las dudas sobre un futbolista por el que se pagaron 66 millones de euros el pasado mes de julio.

Y Álvaro Morata sale perdiendo aún más en la comparación con un Diego Costa que era considerado como un héroe tanto para la afición como para los compañeros. En el vestuario piensan que, además de golear menos, también acumula más amarillas (8 y una roja) que el polémico delantero del Atlético de Madrid, por lo que era tan criticado.

No marca desde diciembre

Todos los problemas con Álvaro Morata y las dudas que hay sobre él son principalmente porque no marca goles, que al fin y al cabo es en lo que sustenta todo delantero. Después de un buen inicio de temporada, donde despertó la ilusión de los aficionados, el ex del Real Madrid no marca desde el pasado 26 de diciembre. Es decir, aún no ha goleado en 2018 (se ha perdido varios partidos por lesión) y eso son muchos meses para un delantero que tiene que demostrar que está para un grande.

En los 2.201 minutos que ha disputado esta temporada repartidos en 35 partidos, ha marcado un total de 12 goles, promediando un gol cada 183 minutos, una media que está lejos de los mejores goleadores de Europa. De este total, 10 han sido en los 22 duelos de Premier League que ha disputado y lo que más llama la atención, en Champions League, competición en la que siempre reclamó minutos con el Real Madrid, sólo ha marcado un tanto (ante el Atlético). Estos dígitos hablan del irregular rendimiento de Álvaro Morata en el año de su confirmación en un equipo grande.