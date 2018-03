Guardiola compara su lazo amarillo con los símbolos de la lucha contra el cáncer y el sida

Pep Guardiola insiste en que no hace nada malo llevando el lazo amarillo, un símbolo que utilizan los independentistas para pedir la libertad de los Jordis que actualmente están en prisión. Pero esta vez ha ido un paso más allá y en la rueda de prensa previa contra el Arsenal lo ha comparado con los lazos rosa y roja. El primero es de apoyo contra el cáncer de mama, mientras que el segundo es de apoyo a la lucha contra el sida.

“Mi opinión personal no es una opinión política. Cuando los hombres y mujeres llevan un lazo rosa es porque apoyan la lucha contra el cáncer de mama. Lo mismo ocurre cuando llevo una insignia contra el cáncer de próstata. La idea es la misma, aunque, por supuesto, no quiero perjudicar al equipo”, comentó.

A la afición del Manchester City no le ha hecho ninguna gracia que cruzara esa línea. Los hinchas no coinciden con su entrenador y no creen que los tres lazos tengan la misma idea, puesto que el amarillo es por un tema político mientras que el rosa y el rojo son por enfermedades graves. Sus declaraciones han molestado bastante a la grada del Etihad.

Sin embargo, Guardiola, que dijo que no se iba a quitar el lazo amarillo, ha dado un paso atrás y ahora asegura que sólo se lo quitará si los dirigentes del club inglés le piden que lo haga: “Es más importante lo que pase con el equipo que mi opinión personal. Creo que no va a pasar, pero si me lo piden (los dirigentes del City), tengo que aceptarlo. Ellos son los jefes”. Hasta nuevo aviso, Pep seguirá luciéndolo sin importarle que la FA le pueda volver a sancionar por exhibir un mensaje político en cada aparición pública como técnico citizen.