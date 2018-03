Carmena echa de su campo a la Escuela Breogán para dárselo a dedo a unos ‘amigos’ del 15-M

El fútbol no es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, salvo que sean sus amigos los que puedan sacar ventaja. El Gobierno de Manuela Carmena está empujando a la desaparición al Club Deportivo Escuela Breogán, fundado en 1999, al arrebatarles su campo de entrenamiento para concedérselo a dedo a otro club amigo, que conocieron en las mareas del 15-M.

Lorenzo Gozalo, gerente de la Escuela Breogán, atiende a OKDIARIO para denunciar la situación que viven en la actualidad debido a la inexplicable gestión del Ayuntamiento, que les está llevando de forma irremediable a la desaparición. “En septiembre –de 2017– remunicipalizan la instalación. Se hace cargo el Ayuntamiento y contrata a personal, de una manera extraña porque sólo les contrata por seis meses, para que cuando la vuelvan a adjudicar nadie tenga que subrogar a los trabajadores. Han pasado seis meses y no ha habido concurso ni ha habido nada. Se la quieren adjudicar a un club que no es del distrito, que no tiene escuelas ni absolutamente nada, completamente a dedo, de manera que nosotros nos vemos abocados a desaparecer después de ocho años trabajando en el distrito”

El gobierno de Carmena, mostrando su desconocimiento absoluto en términos deportivos, propone una única solución al Breogán que es un cambio de deporte. “La alternativa es que nos mandan a una pista de fútbol sala. La adjudicación la van a hacer en marzo, nos dejan acabar la temporada, y a partir de marzo no sabemos en qué condiciones vamos a estar”.

“El campo se lo van a dar a un equipo que se llama Recreativo Guindalera, que lo único que tiene del barrio es su sede social, y era donde se juntaban con las mareas del 15-M. Ese es todo el mérito que tienen para gestionar una escuela de fútbol”, asegura Gozalo, quien culpa de todo lo sucedido al Ayuntamiento y no al club en cuestión, que sólo ha aceptado algo que les han concedido, eso sí, de manera ilegal.

La voluntad del Breogán no es la de gestionar la instalación en la que llevan entrenando casi 20 años, sino que no les quiten las horas de entrenamiento. “Ni siquiera queremos gestionar la instalación, queremos que nos mantengan las horas de entrenamiento, pagar lo que tengamos que pagar por las fichas y el alquiler y poder seguir utilizando la instalación. Que la gestionen quien ellos quieran, pero que nos mantengan las horas”.

El tiempo se acaba y en la escuela se han puesto en contacto con medios, partidos políticos y demás instituciones, y la única que no les escucha es Ahora Madrid, que tiene vetado al directivo con el que habla este periódico. “Hemos hablado con los partidos políticos, con Ciudadanos, PP, PSOE… menos con Podemos que no nos quiere escuchar a nosotros. Nos atienden siempre y cuando no sea yo el que vaya. El gerente no puede ir a hablar con ellos porque estoy vetado, posiblemente porque tenga más conocimiento de deporte que ellos”, denuncia.

La Escuela Breogán es un club modelo en cuanto a legalidad, con todos los trabajadores en nómina, pero sí ha habido familias que trabajaban en el campo municipal que se han visto en la calle, como cuenta Lorenzo. “Aquí todos los monitores tienen su contrato y están dados de alta en la Seguridad Social. Hay familias que han echado a la calle que llevaban trabajando en las instalaciones un montón de tiempo, por ahí la trampa de contratar a trabajadores durante seis meses para así pasar el periodo legal y a quien le regalen la instalación no tener que subrogar al personal.

La decisión del Ayuntamiento de ignorar a la escuela es del todo incomprensible, si atendemos a lo que expone Gozalo. “Participamos en los foros locales y nos han dicho que dejemos de actuar en la mesa de deportes porque dicen que les estamos presionando. Nosotros hemos ido a una mesa de deportes de un foro local a hacer propuestas como una liga escolar y un cross benéfico a un chaval que tiene una enfermedad”.

Ciudadanos, PP y PSOE colaboran; Ahora Madrid calla

El resto de partidos políticos sí están apoyando la causa del Breogán, en la medida de lo posible, pero el club no tiene demasiadas esperanzas si Ahora Madrid continua ignorándoles. “Nosotros los partidos los jugamos en instalaciones de Federación, no tenemos ni campo para jugar los partidos de casa. Esto es un campo de fútbol 7. Ciudadanos, PP y PSOE nos están ayudando, PSOE exigió la remunicipalización, pero eso es gestión directa por parte del Ayuntamiento, no ‘se lo doy a mis amigos’. La respuesta de Ahora Madrid es la callada por respuesta”.

“Estamos pidiendo que nos mantengan las horas de entrenamiento, que le concedan la gestión a quien ellos quieran, pero que respeten esa antigüedad que tenemos en el campo. Si finalmente nos conceden esa instalación de fútbol sala, solo cabría reconvertirnos, pero es muy difícil”, finaliza, resignado, el gerente de la Escuela Breogán.