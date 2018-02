Courtois se reúne con el PSG en Londres

El Paris Saint Germain anda buscando un portero de garantías para la próxima temporada. Tienen varios candidatos en la agenda, entre los que se encuentra el meta del Chelsea Thibaut Courtois. Según informa el medio RTBF, la televisión pública belga, el portero y su padre han mantenido un encuentro con representantes del club parisino en Londres. Al parecer el encuentro tuvo lugar este lunes en un hotel de la capital británica.

En el mismo el club francés le ha mostrado su intención de ficharle, sin embargo, según fuentes del medio belga, al portero no le entusiasma mucho la idea de marcharse al PSG. “En el transcurso de las conversaciones, Thibaut insistió en la falta de cultura ganadora en el PSG. Los parisinos no han ganado grandes competiciones. Su ADN no es como el de otros grandes clubes europeos, y eso lo asusta. Thibaut quiere la garantía de que el club tiene esa ambición”.

En París no tienen mucha confianza en su portero titular Areola, que frente al Real Madrid ya dejó entrever sus debilidades. Al Khelaifi quiere ganar una Champions League y ha hecho un equipo para ello, pero todavía falta un punto por reforzar, la portería. En ese sentido cuentan con varios candidatos en su agenda, entre ellos el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak. Aunque esa opción parece cada vez más lejos después de que el presidente de la entidad rojiblanca anunciara por sorpresa su renovación.

Otro de los objetivos es Donnarumma, portero del Milan. Su nombre ha sonado con mucha fuerza en los últimos días como posible fichaje del cuadro galo. Courtois también es una posibilidad y más aún sabiendo que el meta está dispuesto a abandonar el Chelsea. Un día antes de su reunión el portero dejó en evidencia a Conte al decir públicamente que no entendía el cambio de Hazard.

Sin embargo, según cuentan en Bélgica, el PSG no parece una opción para el portero del Chelsea que se ha ofrecido en varias ocasiones a Atlético y Real Madrid. No es ningún secreto que desea volver a la capital española y, por ahora, ha dado largas al club y todavía no ha renovado su contrato, que expira en junio de 2019, es decir, el curso que viene.