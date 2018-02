Posibles alineaciones Jornada 26 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 26 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 26 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Espanyol vs Real Madrid

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Víctor Sánchez, David López, Óscar Duarte, Aarón, Darder, Carlos Sánchez, Granero, Piatti, Baptistao y Gerard.

Mismo plan para Quique Sánchez Flores que no prevé cambiar el once pese a la carga de partidos de esta semana. Confía en el bloque que empató a cero en Riazor para el choque ante los blancos.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Nacho, Varane, Theo, Isco, Llorente, Kovacic, Asensio, Bale y Benzema.

Zidane también podría optar por rotaciones ante el Espanyol. Kovacic se mantendrá en el centro del campo y Llorente le acompañará, mientras que Isco y Asensio se colarán en el once. Benzema conformará junto a Bale la dupla ofensiva.

Posibles alineaciones del Girona vs Celta de Vigo

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo (Aday), Juanpe, Ramalho (Muniesa), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Mojica y Stuani volverán al once del Girona. Maffeo tiene más opciones de quedarse en el once que Aday. Se mantiene la duda de Muniesa en la zaga ya que Machín no descarta rotaciones ante el Celta de Vigo.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny, Radoja (Tucu Hernández), Lobotka, Aspas, Wass, Pione Sisto (Emre Mor) y Maxi Gómez.

El ciclo de amarillas de Cabral coloca de nuevo en la zaga a Roncaglia. Unzué se plantea rotaciones con Emre Mor y Tucu Hernández pero no se descarta que repita el once que planteó ante el Éibar con el cambio en el centro de la defensa obligado.

Posibles alineaciones del Getafe vs Deportivo de la Coruña

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Djené, Bruno, Antunes, Arambarri, Sergio Mora, Portillo, Ángel (Shibasaki), Amath y Molina.

Se prevé que Bordalás vuelva al guión establecido ante el Deportivo de la Coruña. Damián vuelve al lateral derecho mientras que Jorge Molina y Amath lo harán a la punta de ataque y al extremo. Shibasaki podría mantenerse en el once por Ángel. Rémy volverá al banco. Fajr, por una cláusula en su contrato, dejará su sitio a Mora.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Bóveda, Schär, Luisinho, Guilherme, Mosquera, Lucas, Muntari (Cartabia o Bakkali), Adrián y Andone.

Clarence Seedorf se plantea ya introducir en el once a Muntari tras su debut ante el Espanyol. Completaría la medular junto a Guilherme y Mosquera y prevalecería el tridente que forman Adrián, Lucas y Andone. Cartabia y Bakkali no se descartan.

Posibles alineaciones del Málaga vs Sevilla

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Diego (Ricca o Torres), Lestienne, Iturra, Lacen (Recio), Chory Castro, Ideye y Rolan (Success).

Encaje de bolillos el que tendrá que hacer José González para recibir al Sevilla. Sin En-Nesyri ni Adrián, sancionados (este última además lesionado), José González probará con Rolan o Success en la punta de ataque, perfiles similares al marroquí. En el centro del campo, Lacen tiene todas las papeletas para ocupar el puesto de Adrián si Recio no llega a tiempo. Miquel vuelve a la zaga y Diego, Torres y Ricca postulan al lateral zurdo.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Layún, Kjaer, Lenglet, Arana (Kjaer), N’Zonzi, Sarabia, Banega, Mudo Vázquez, Nolito (Correa) y Ben Yedder.

Tras el varapalo ante el Atlético de Madrid y las bajas de Escudero, por sanción; y Navas, por lesión; Montella probará con Layún en el lateral y según la posición de Mercado, con Kjaer o Arana para completar la zaga. En el centro del campo repetirán y Correa o Nolito ocuparán el extremo zurdo.

Posibles alineaciones del Athletic de Bilbao vs Valencia

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Unai (Yeray), Íñigo, Saborit, Iturraspe, Beñat (San José), Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

El Cuco Ciganda irá con todo ante el Valencia. Unai podría volver al once tras su indisposición y dejar a Yeray en el banco. Saborit será de nuevo el lateral zurdo. Beñat o San José acompañarán a Iturraspe en el medio. Arriba, el cuarteto habitual.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto (Jaume), Vezo, Gabriel, Murillo, Gayà (Lato) Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Santi Mina (Zaza) y Rodrigo (Zaza).

No se descartan algunos cambios en el once de Marcelino para visitar San Mamés. La propia portería podría estar ocupada por Jaume. Lato también tendría cabida en esas rotaciones, sería por Gayà. Ofensivamente, Zaza apunta a birlar el puesto a Mina o Rodrigo.

Posibles alineaciones del Éibar vs Villarreal

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Oliviera, José Ángel (Juncà), Escalante (Jordán), Dani García, Pedro León (Jordan), Orellana, Inui y Kike García.

Poco previsible será este miércoles Mendilibar con su once ante el Villarreal. Vuelve la rivalidad de Juncà en el lateral zurdo. En el centro del campo podrían apostar por trivote con la vuelta de Escalante y Dani García a la medular. Jordan o Pedro León completarían ese triángulo en el medio. Orellana vuelve.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina, Samu Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Ünal (Cheryshev) y Bacca.

Javi Calleja volverá al Plan A ante el Éibar. La sanción de Jaume Costa será cubierta con Rukavina. Mario Gaspar, Rodri, Álvaro y Fornals volverán al once. No se descarta que incluya a Cheryshev por Enes Ünal

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Leganés

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran (Vrsaljko), Godín, Giménez, Filipe, Correa, Saúl, Gabi, Koke, Diego Costa y Griezmann.

Once de gala del Atlético de Madrid en el derbi madrileño ante el Leganés en el Metropolitano. Correa volverá al extremo y dejará a Thomas en el banco. La única duda es la incursión en banda de Juanfran o Vrsalljko. El resto, lo que tumbó al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldua (Tito), Bustinza, Mantovani, Diego Rico, Gabriel, Gumbau, El Zhar (Amrabat), Eraso, Omar Ramos y Amrabat (Guerrero).

Las sanciones de Rubén Pérez y Siovas llevarán a rotaciones a Garitano. Mantovani acompañará a Bustinza en la zaga. No se descarta que rote Zaldua y Tito tenga cabida ante los colchoneros. Gumbau ocupará el puesto ausente en la medular mientras que las molestias El Zhar pueden dar sitio a Guerrero en el ataque.

Posibles alineaciones del Betis vs Real Sociedad

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Bartra, Mandi, Durmisi, Joaquín, Fabián, Camarasa (Javi García), Tello, Loren (Sergio León) y Rubén Castro.

Se esperan rotaciones en el once de Quique Setién de cara a los próximos encuentros. Barragán y Durmisi volverán a los laterales mientras que Camarasa podría hacerlo en el centro del campo. Tello también tendrá sitio en el extremo mientras que Rubén Castro se pide la titularidad ante Sergio León y Loren.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Toño, Odriozola, Elustondo, Diego Llorente (Moreno), De la Bella, Zurutuza, Zubeldia (Canales), Illarramendi, Januzaj, Juanmi (Agirretxe) y Oyarzabal.

En la Real Sociedad se podría dar el debut de Héctor Moreno en la zaga por Diego Llorente. Zubeldia o Canales podrían formar en la medular mientras que Januzaj se une por la derecha. Si Agirretxe llega en buen estado, podría relevar a Juanmi de la punta de ataque.

Posibles alineaciones del Las Palmas vs Barcelona

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel, Gálvez, Ximo, Aguirregaray, Etebo, Vicente, Tana, Halilovic, Nacho Gil (Toledo) y Calleri.

Caben muchas opciones para que Paco Jémez repita once ante el Barcelona. Existe la duda con Toledo en el extremo por Nacho Gil pero es muy probable que no mueva nada ante los culés.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti (Yerry Mina), Vermaelen, Digné, Rakitic (Paulinho), Busquets, Iniesta, Dembèlè, Alcácer (Messi) y Coutinho.

Las rotaciones que pueda hacer Valverde las harán ante los isleños. Umtiti y, Vermaelen o Yerry Mina, saldrán de partida en la zaga. Digné ocupará la sanción de Alba. Paulinho podría salir de inicio por Rakitic. Messi y Suárez podrían tener descanso con la entrada de Coutinho, Dembèlè y Alcácer.

Posibles alineaciones del Alavés vs Levante

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Ely, Duarte, Ibai Gómez, Pina, Manu García (Dani Torres), Pedraza, Guidetti y Munir.

En las filas vitorianos está bastante claro el once de Abelardo. El técnico apostará por más de los mismo en el trascendental encuentro ante el Levante. Vuelve Munir en la punta de ataque e Ibai en el extremo derecho. Dudas con Dani Torres y Manu García.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Chema, Postigo, Luna, Ivi (Rochina), Lerma, Doukouré, Morales, Roger y Pazzini.

Muñiz apostará por volver con Pazzini e Ivi al once titular. Lerma y Doukouré se mantendrán como el centro del campo más fiable. No hay que descartar a Rochina, tras sus últimos minutos.

