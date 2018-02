La historia de un luchador: Quini combatió dos veces contra un cáncer que no pudo con él

Como decía Antonio Machado, “la muerte es algo que no debemos temer” y hasta el último día Enrique Castro Quini siguió este ejemplo. Este martes, la vida se ha llevado a esta leyenda del fútbol que tuvo que sufrió un secuestro y luchó en dos ocasiones contra el cáncer.

El mítico delantero del Sporting de Gijón y el Barcelona padeció uno en la cabeza y otro en el cuello que durante un coloquio en la víspera del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 2016 explicó con detalle: “Cuando abrí la boca ante el otorrino vi en su cara que la cosa era seria. Se te cae el mundo encima en unos segundos, el tiempo en el que pasas de estar bien a pensar seriamente que te vas a morir”.

Quini se tuvo que operar hasta en dos ocasiones y durante su tratamiento de quimioterapia de quince días con sus 24 horas enganchado a una máquina se temió lo peor: “Lo peor de todo es la incertidumbre, la que te invade cuando tardan en contarte el diagnóstico. En lo primero que piensas ante esas circunstancias es en la muerte”.

Una historia de superación

“El cáncer de cabeza y cuello no duele lo que tiene que doler para que uno se asuste y vaya a un especialista en busca de un diagnóstico”, así describió en otra entrevista Quini la situación que tuvo que vivir.

A pesar de esto, durante la enfermedad sí vivió penurias: “Yo me veía enfermo permanentemente: iba a un bar y veía la enfermedad. Así durante las 24 horas del día”. “Sin embargo, ahora entiendo que ‘cáncer’ no es sinónimo de muerte. Hay muchos pacientes que sobreviven, algo que quizá hace cuarenta años no podríamos decir”, agregó en una historia que pone su fin de la forma más dolorosa.