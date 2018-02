Guardiola ‘sólo’ ha necesitado gastar 526 millones para ganar un título con el City

Pep Guardiola ya tiene su primer título como entrenador del Manchester City. Y le ha salido barato: apenas ha tenido que gastar su club 526 millones de nada para levantar un trofeo. Los citizen dieron una auténtica exhibición en Wembley y los goles de Agüero, Kompany y Silva, proclamaron al equipo blue campeón de la Copa de la Liga. Primer título de la era Pep.

“Tenemos que ganar títulos para darle valor a lo que estamos haciendo”, comentó el técnico catalán en la previa. Una necesidad de ganar que no sólo necesitan para resaltar el gran rendimiento de la plantilla, sino para justificar las inversiones del City en el mercado…

Desde que Guardiola se hiciera con las riendas del City, el club ha desembolsado en fichajes 526 millones de euros. El técnico aterrizó con la intención de crear un nuevo City y lo está consiguiendo a golpe de talonario. La diferencia entre fichajes y ventas arroja un saldo negativo de casi 400 ‘kilos’.

La revolución del ex azulgrana comenzó por la principal necesidad del club: reforzar la defensa. Tal es así, que casi dos años más tarde, Pep puede presumir de tener la zaga más cara del mundo. Los ocho defensas que tienen en plantilla han costado una media de 43,6 millones… Y ni con esas han logrado tener a los mejores.

Lleva lazo pero no se aprieta el cinturón

La última incorporación fue Laporte por 66 millones. El ex del Athletic comparte once con Ederson (40) en portería, Walker (51) en el lateral derecho, Stones (55,6) y en el centro de la zaga Mendy (57,5) en el lateral izquierdo…Pero la cosa no termina aquí.

Aunque la obsesión del ex azulgrana en el City ha sido reforzar las primeras líneas, el técnico siempre ha destacado por su idea del fútbol ofensivo. Algo que puso en práctica en su primera temporada con los fichajes de Sané (50 millones), Gabriel Jesús (32), Gündogan (27), Bravo (18), Nolito (18), Marlos Moreno (5,5), Rulli (4,7) y Zinchenko (2).

526 millones de euros para un título… Lejos queda aquel Guardiola que defendía cuidar la cantera y dar oportunidad a jóvenes talentos.