El independentismo se traslada a Inglaterra: reparten más 6.000 lazos amarillos antes del la final entre el City y el Arsenal

La final de la Copa de la Liga entre el Manchester City y al Arsenal estuvo marcada por la polémica. El último gran protagonista de la Premier, el lazo amarillo de Pep, fue uno de los epicentros de la gran cita.

El Comité de Defensa de la República Catalana de Londres ha repartido en las inmediaciones de Wembley multitud de lazos entre los aficionados del City. En total van a entregar más de 6.000 lazos. La amenaza de sanción a Guardiola ha causado revuelo entro los aficionados y las respuestas no se han hecho esperar.



El técnico citizen ha sido acusado por la Federación inglesa de incumplir la regulación al “llevar un mensaje político” en su vestimenta. Pep ha portado el símbolo reivindicativo en todas sus ruedas de prensa y en los partidos del City, motivo por el cual la FA le ha abierto un expediente y le ha dado hasta el próximo lunes 5 de marzo para responder a la acusación.

Según informa la BBC, la Federación había dado un toque de atención a Guardiola a mediados de diciembre sobre el tema y le había dado dos advertencias que fueron ignoradas por el técnico. Tras lucir el lazo amarillo ante el Wigan en el choque de FA Cup, la FA ha decidido sancionarle.

A día de hoy el ex azulgrana no se ha pronunciado ante la Federación, pero sí ha expresado su opinión sobre el tema en otras ruedas de prensa: “Si la UEFA, la FIFA o la Premier League me quieren sancionar por llevar el lazo, adelante. Pero ellos, especialmente los Jordis, están en la cárcel. Sólo pedían votar, no lo olvidéis, chicos, no lo olvidéis”.