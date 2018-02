El Chelsea ve fuera a Courtois y luchará con el PSG por Donnarumma

El asunto de la renovación de Thibaut Courtois sigue estancado. Al portero del Chelsea le quedan 18 meses de contrato con los blues y el club quiere renovarle pero el belga no tiene prisa. Su objetivo es esperar a que le llegue la oferta deseada que no es otra que la llamada de Florentino. El guardameta se ha dejado querer por el club blanco y ha tenido muchos guiños con él. El último esta misma semana: “Estoy hablando para renovar pero tengo dos niños en Madrid y no es fácil”, comentaba Courtois.

En Concha Espina gustó mucho la actuación del guardameta blue durante el partido contra el Barcelona de Champions del pasado martes y en el Chelsea son conscientes de que su futuro no tiene pinta de ser azul… Por ello, los agentes del club inglés ya se han puesto manos a la obra con el objetivo de fichar a un gran portero que supla al belga y que suponga un gran empujón al equipo. Ya tienen el nombre del elegido: Gianluigi Donnarumma.

Son muchos los clubes interesados por el portero italiano del Milán. El CIES Football Observatory publicaba esta semana un estudio con los 50 jugadores sub-20 de Europa con mayor proyección y Donnarumma estaba a la cabeza de la lista. Normal que no le falten novias. El club que parece tener más posibilidades de incorporar a sus filas al joven guardameta es el París Saint Germain.

En Milán lo siguen acusando de pesetero y el portero, de 18 años, no soporta ya la presión constante. Por ello se plantea salir este verano viendo que tras la renovación del pasado año la situación no volvió a su calma. Al parecer el jugador habría elegido ya el PSG como futuro equipo convencido por su compañero de la selección Marco Verratti.

Culebrón a la vista

Sin embargo, la entrada en escena del Chelsea abre un nuevo escenario. Los blues están dispuestos a competir con el club parisino por fichar al guardameta. Según la publicación The Sun, el equipo inglés quiere ver en Stanford Bridge al llamado a ser el mejor portero de Europa.

Otro de los clubes que, según la citada publicación, tampoco vería con malos ojos ficharlo es la Juventus dado que Buffon parece que colgará los guantes al término de la temporada. El segundo portero de la Vecchia Signora, el polaco Szczesny, ha firmado una gran actuación durante la lesión del veterano guardameta pero su juventud y el hecho de ser italiano abriría la puerta a Donnarumma.

Teniendo en cuenta quién es el agente del guardameta pretendido por todos, Mino Raiola, se espera un verano muy movido. Empieza la segunda temporada del culebrón Donnarumma.