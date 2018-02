Posibles alineaciones Jornada 25 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de la jornada 25 de los equipos de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Bóveda, Sidnei, Luisinho, Guilherme, Krohn-Dehli (Mosquera), Lucas, Carles Gil, Cartabia y Andone.

La sanción de Zakaria Bakkali trastoca los plantes de Clarence Seedorf, también las molestias de Albentosa y Adrián. Al menos, los que venía plasmando desde que llegó. Cartabia entrará por el holandés, Carles Gil por el español y Sidnei forzará para estar en la zaga.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Marc Navarro, David López, Naldo (Duarte), Aarón, Piatti (Víctor Sánchez), Darder, Carlos Sánchez, Granero, Baptistao y Gerard.

Se sigue planteando cambios Quique Sánchez Flores. Marc Navarro volverá al lateral diestro y Víctor Sánchez o Piatti ocuparán un puesto en el costado. Duarte podría volver por Naldo. Sergio García se caerá del once.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Mallo, Cabral (Roncaglia), Sergi Gómez, Jonny, Wass, Pablo Hernández (Radoja), Lobotka, Sisto (Boyé), Aspas y Maxi Gómez.

Repetir once o cambiar ligeramente es la duda de Unzué para este fin de semana. Cabral, Radoja y Boyé podrían tomar la delantera a Roncaglia, el Tucu o Pione Sisto. La derrota ante el Getafe no les deja en buen lugar.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Rubén Peña, Arbilla, Lombán (Oliveira), José Ángel, Alejo (Jordán), Diop, Dani García, Inui, Charles y Kike García.

La baja de Orellana por sanción dará de nuevo hueco en el once a Alejo, aunque Jordan podría mantenerse en el once en su lugar, Otro que volverá será Charles en la punta de ataque. La baja de Ramis dará el puesto en la zaga a Lombán a no ser que Oliveira llega apto.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Ramos, Varane (Nacho), Theo, Isco, Casemiro, Kavacic, Lucas (Asensio), Benzema y Bale.

Las más que posible baja de Marcelo y Modric, y la segura de Kroos moverá el once de Zidane. Theo ocupará el lateral mientras que Nacho y Varane se disputarán un hueco en la zaga junto a Ramos. Kavacic e Isco tendrán sitio en el medio y Asensio intentará rascar minutos a Lucas Vázquez.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Alexis (Martín), Laguardia (Maripán), Rodrigo Ely, Duarte, Ibai Gómez, Tomás Pina, Manu García (Dani Torres), Pedraza, Guidetti y Sobrino.

La baja de Munir deja sitio para Sobrino en el once titular. Manu García tiene más opciones en la medular pero Dani Torres no se descarta. En la zaga, Alexis podría ocupar el lateral diestro por Martín y Maripán relevar a Laguardia.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldúa, Muñoz (Bustinza), Siovas, Diego Rico, El Zhar (Naranjo), Gabriel, Eraso, Rubén Pérez, Amrabat y Beauveu.

Parece bastante definido el once de Garitano pero el encuentro de este miércoles ante el Real Madrid puede cambiar algo el once. La zaga tiene dudas con Bustinza. El Zhar o Naranjo ocuparán la derecha.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel, Gálvez, Ximo, Aguirregaray, Etebo, Aquilani, Tana, Halilovic, Nacho Gil y Calleri.

Confirmado el adiós de Jonathan Viera, parece que Halilovic ocupará la carencia creativa que deja el canario. Tana volverá al once por Jairo. Las molestias de Peñalba le dan el sitio a Aquilani.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo (Sergi Roberto), Umtiti (Vermaelen), Piqué (Yerry Mina), Digné, Dembèlè, Rakitic, Busquets, Coutinho, Messi y Luis Suárez (Alcácer).

Tras el encuentro ante el Chelsea, Valverde tirará de rotaciones. La zaga puede ser la gran afectada. Semedo, Vermaelen y Yerry Mina podría volver a contar con minutos. En el centro del campo es más que posible que esté Coutinho y Dembèlè, mientras que en punto puede ser el turno de Alcácer.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Aday (Maffeo), Juanpe (Muniesa), Ramalho, Bernardo, Mojica, Portu, Pere Pons, Granell, Borja García y Stuani.

Volverá Pere Pons al once de Machín por Aleix García, que cumplió. Aday puede mantenerse en el once pese a la presión positiva de Maffeo. Muniesa hace lo mismo en la zaga. Juanpe el más frágil para volver al banquillo.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Rukavina (Mario), Bonera, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Samu Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals (Fuego), Ünal (Cheryshev) y Bacca.

Se espera que Calleja vuelva a apostar por el rombo tras el paso por la Europa League. Rukavina o Mario es la única duda del técnico en la defens, que contará con Bonera y Víctor Ruiz tras la sanción de Álvaro González. Cheryshev y Fuego podrían colarse en el once.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Djené, Bruno, Cabrera, Antunes, Portillo, Fajr, Arambarri, Amath, Ángel y Jorge Molina.

El triunfo del pasado lunes solo hace reforzar el once de Bordalás. Ángel en punta, Portillo en un costado y Fajr en el centro del campo se afianzan. La baja ahora de Damián y la vuelta de Antunes hará repetir a Cabrera en la zaga.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Unai, Íñigo, Saborit, San José, Beñat (Rico), Williams (Córdoba), Raúl García, Susaeta (Sabin) y Aduriz.

Tras el duelo europeo y ante el colista, Ziganda puede apostar por variaciones. Volverán Raúl García y Aduriz y pueden estar acompañados de Córdoba y de Sabin, que repetiría titularidad. Las opciones de Williams y Susaeta tienen más peso. En la medular, Beñat o Rico estarán junto a San José. De Marcos regresa al lateral.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Torres, Diego, Lestienne (Rolan), Recio, Iturra, Chory Castro, En-Nesyri e Ideye.

Son pocas las opciones que le quedan a José González. Con la lesión de Ricca y la sanción a Miquel, Torres volverá a tener minutos y Diego será de nuevo el lateral zurdo. Las dudas están en torno a Lestienne y Rolan para el costado derecho.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Vezo (Montoya), Gabriel, Murillo, Gayà, Soler (Coquelin), Parejo, Kondogbia (Coquelin), Guedes, Zaza (Mina o Vietto) y Rodrigo.

El único que tiene asegurado el puesto en punta es Rodrigo. Zaza, Mina y Vietto siguen luchan por el otro puesto. Podría volver Kondogbia, requeante, para hacer caer a Coquelin, que no se descarta incluso por Soler. Montoya o Vezo, otra duda para Marcelino.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Elustondo, Navas, De la Bella, Zurutuza, Zubeldia (Canales), Illarramendi, Juanmi, Aguirretxe (Bautista) y Oyarzabal.

Se confirmó la baja de Xabi Prieto que tiene a Zubeldia o Canales como recambios, perfiles muy dispares que alterarán la posición de Zurutuza o Illarramendi. Arriba, Aguirretxe se puede asentar pero no descartan a Bautista.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Navas (Layún), Mercado, Lenglet, Escudero, Sarabia, Banega, N’Zonzi, Mudo Vázquez, Sandro (Nolito) y Muriel (Ben Yedder).

Parece que se asienta Navas en el lateral diestro aunque sigue apretándole Layún. Mercado y Lenglet también se afianzan en el centro de la zaga. Sandro o Nolito ocuparán el extremo de un tocado Correa. Dudas con Muriel o Ben Yedder para recibir a los colchoneros.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Godín, Giménez, Filipe, Thomas (Correa), Gabi, Saúl, Koke, Diego Costa y Griezmann.

Racha sensacional del Atlético que no invita a Simeone a cambiar. Vuelve Gabi al once y caen Thomas o Correa. Godín ya saltará como titular en Sevilla. El resto, se mantienen sin cambios.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Postigo, Chema, Luna, Lukic, Campaña (Lerma), Doukouré, Ivi (Jason), Pazzini y Morales.

Partido importante para el Levante con Muñiz en entredicho. Lerma podría volver al once de recuperarse de sus molestias. Campaña el más sensible para caer del once. Ivi es otro que puede volver al esquema granota dejando atrás a Jason.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Bartra, Mandi, Junior (Durmisi), Amat (Javi García), Boudebouz, Guardado, Fabián, Joaquín y Loren.

Parece afianzarse el plan de Quique Setién con este Betis. Amat encaja en ese esquema por delante de Javi García. Junior convence al técnico pero Durmisi no se descarta. El resto, seguirá con la confianza en Loren y Boudebouz.

