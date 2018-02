Raiola abre la subasta por Pogba

La tensión entre José Mourinho y Paul Pogba es real. Al menos así lo ven en el entorno del jugador francés del Manchester United, pues según la prestigiosa revista Sports Illustrated, Mino Raiola ya ha llamado a varios grandes clubes de Europa para ofrecer a Pogba. El representante del crack galo es de sobra conocido por sus artimañas para hacer dinero, y su próximo plan parece ser abrir una subasta por el centrocampista del United aprovechando que su relación con Mourinho es bastante tensa en estos momentos.

Raiola ya ha puesto el cebo y ha lanzado la caña, pero todavía nadie ha picado. Pese a que el agente italiano ha tocado a la puerta de varios equipos para intentar convencerles de que apuesten por Pogba, pero de momento ningún club ha dicho sí. Y no va a ser sencillo para Raiola sacar al galo del United, pues la entidad iglesa pagó por él 105 millones de euros a la Juventus para hacerse con sus servicios. Además, Pogba cobra 10 millones de euros limpios por campaña, por lo que cualquier club que se interese por él sabe que tendrá que pagarle eso o más…

Este miércoles, Pogba se volvió a quedar fuera del once titular en el decisivo partido de ida de octavos de final de la Champions League ante el Sevilla. La relación entre Mourinho y el francés no es buena en estos momentos. Según cuentan, el técnico portugués no quiere deshacerse de él, sino que todo esto es una estrategia para motivar a Pogba y que rinda a su mejor nivel, pues desde que llegó a Mánchester no se ha visto al mejor Pogba.

En Inglaterra se llegó a contar que el Real Madrid iba a intentar fichar al centrocampista galo este verano, pero tal y como contamos en OKDIARIO el club merengue ni se plantea hacerse con los servicios de Pogba. Pese a ser muy del gusto de Zidane, en Concha Espina no quieren una nueva guerra con el United, se niegan a negociar con Mino Raiola y consideran que no es el momento de fichar al francés.