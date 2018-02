La prensa inglesa se ceba con Morata por su actitud en el banquillo

Álvaro Morata se convirtió en el otro protagonista del duelo entre el Chelsea y el Barcelona. La suplencia del delantero español junto la de Giroud fue la sorpresa del once blue. El ariete sólo disputó ocho minutos frente a su eterno rival. Saltó al campo en el 82′, cuando ya quedaba poco por hacer.

Conte tenía otros planes y optó por una delantera formada por Hazard y Pedro, una decisión que no sentó del todo bien al madrileño y que le ha costado innumerables zascas en Inglaterra. En la misma retransmisión del partido, el ex jugador y ahora comentarista Glenn Hoddle sembró la semilla de estas críticas: “Su actitud no fue la mejor. Giroud estaba bien, para ser justos con él. Alguno de los dos seguramente pensó que podía ser titular esta noche”.

No fue la mejor mejor noche de Morata con el Chelsea. En el campo no le dio tiempo a hacer mucho, pero sí a ver una tarjeta amarilla por protestar. El ex madridista abandonó Stamford Bridge enfadado y fue el único jugador español, junto con Marcos Alonso, que no habló para los medios.

La lesión de espalda le ha mantenido fuera de los terrenos de juego casi un mes y ha causado gran polémica entre los aficionados blues, quienes dudaron sobre el alcanze. El propio Conte dejó entrever que no sabía cuales eran las molestias: “No sé si está para jugar en una semana, en un mes o en toda la temporada”.

A pesar de que el internacional ha disputado 33 partidos desde su llegada a Stamford Brigde, Morata no se conforma. El ariete sigue en la misma cifra de 12 goles en la que se quedó en el Boxing Day, el pasado 26 de diciembre. Una escasez goleadora que no ayuda nada ante la falta de oportunidades con los blues.