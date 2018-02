Un colegio cercano a San Mamés recomienda a los padres que no lleven a sus hijos por temor a los ultras rusos

El partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú, que se disputa este jueves en San Mamés, ha sido declarado de alto riesgo por la peligrosidad que representan los ultras rusos desplazados a Bilbao. Esto ha afectado al Colegio Pureza de María, situado en la calle Sabino Arana, muy cerca del estadio donde del equipo bilbaíno. Según cuenta El Correo, una coordinadora infantil de este centro educativo ha enviado un correo electrónico a los padres recomendándoles que no lleven este jueves a sus hijos al colegio.

Esta medida se ha adoptado por temor a los violentos y peligrosos ultras desplazados a la capital vizcaína. Se espera que lleguen cerca de 500 radicales sin entrada, que se sumarían a los 2.100 que animaran al cuadro ruso en el campo. Por temor a los incidentes que puedan ocasionar los integrantes de este grupo de ultras, el centro ha decidido suspender todas las clases extraescolares por precaución, pese a que el encuentro comenzará a las 21.05 horas.

Fuentes del colegio han informado al citado diario que, a pesar de las recomendaciones, el centro permanecerá abierto y los profesores acudirán a su puesto de trabajo para todo aquel que prefiera dejar a sus hijos en la escuela. De hecho, los pequeños tenían prevista una excursión a la Alhóndiga para ver una película y ha tenido que ser cancelada por precaución.

Sin embargo, acorde con la declaración de una madre del centro al rotativo vasco, no es la primera vez que el colegio se ve afectado por incidentes relacionados con los partidos del Athletic declarados de alto riesgo que se disputan en San Mamés. Esta no es más que otra de esas veces. Por eso el colegio recomienda no acudir a la escuela como medida de precaución. En lo que respecta a lo deportiva los leones cuentan con una ventaja de 1-3 de la ida.