El City demuestra los ‘valors’ que enseña Guardiola en el vestuario

No fue la noche soñada para Pep Guardiola. El City cayó eliminado de la FA Cup a manos del Wigan, equipo de tercera división, y el duelo quedó manchado con varios altercados que pueden traer consecuencias al equipo citizen, en especial al propio Pep y al Kun Aguero.

La expulsión de Fabian Delph por roja directa marcó un antes y un después en el partido. El jugador inglés realizó una entrada con los dos pies por delante y se despidió del encuentro. A partir de este momento se desató la tensión y al llegar el descanso se produjo la primera polémica. Una escena protagonizada por Guadiola y el técnico del Wigan, Paul Cook.

Las cámaras de la BBC captaron cómo el técnico del City esperaba a Paul en el túnel de vestuario. El citizen se encaró con el entrenador del Wigan y empezaron a discutir acaloradamente. Afortunadamente, el incidente no llegó a más y Pep no quiso hablar del asunto en rueda de prensa. “Estoy aquí para hablar de fútbol. No ha pasado nada en el túnel”, confesó el ex azulgrana.

Por si la pelea entre ambos entrenadores fuera poco, el Kun se encargó de ocasionar una nueva polémica. Tras el pitido final, el jugador del City se enfrentó con un hincha del Wigan y le golpeó.

El futbolista iba de camino al túnel de vestuario cuando se encaró con un aficionado. Las cámaras de la BBC recogieron el momento y en las imágenes se observa como el Kun retira con su brazo derecho al hincha y el delantero tiene que ser sujetado para evitar un encontronazo mayor.