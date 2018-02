Aurah carga contra Jesé por el trato a su hijo enfermo

Las rupturas amorosas siempre suelen dejar a un culpable y a un inocente de la misma, y más si hay un hijo de por medio. La ex pareja de Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz, ha cargado contra el que fuera su novio hasta el pasado enero por el tratamiento que está teniendo con el primogénito que tienen en común.

“Lamentablemente no soy juez para decidir que un padre vea a su hijo o no. Ya me gustaría a mí que en sus días libres que tuvo, hubiera venido a ver a su hijo para así yo poder respirar. Pero no ha sido así. No digo más”, escribió en una storie de Instagram revelando que la situación seguiría supuestamente como hace unos días.

La también concursante del reality show Mujeres y Hombre y Viceversa tuvo palabras de cariño en la misma hacia su retoño Nyan, que no está pasando unos primeros meses fáciles de vida: “Yo seguiré siempre a tu lado, mi guerrero, como siempre. Todos los días y todas las noches”, concluyó Aurah.

En la siguiente storie -unas horas después- la ex novia de Jesé mandó una puyita al actual jugador del Stoke City: “Ánimo a esas mamás que están pasando por situaciones similares”. “Sois muchísimos y a todos agradezco que tan bonitos mensajes me mandáis para darme más fuerzas aún. Los pondría todos son preciosos pero sois millones”, finalizó en la misma.

Las disputas no acaban ahí

Aurah Ruiz no sólo mantiene una cruzada contra su ex pareja Jesé Rodríguez. Melody Santana, precisamente la anterior novia del futbolista, también ha sido noticia en los últimos días por tener un cruce de declaraciones vía comunicado oficial ante los rumores que estaban circulando de cómo trataba a sus otros dos hijos.

En el pasado, ésta misma había criticado la forma de actuar del exmadridista con sus primogénitos. Ahora según ella todo ha cambiado y seguramente no será el último capítulo de un culebrón que se postula a telenovela del año.