El PSG ya planea un nuevo fichaje: quiere quitarle a Mou a Rojo

Unai Emery no da con la tecla de su lateral izquierdo. Después de fichar a Yuri el pasado verano para sustituir al retirado Maxwell -por 15 millones de euros a la Real Sociedad- y mantener a la eterna promesa francesa Kurzawa, ahora parece que el objetivo para este puesto es Marcos Rojo, tal y como ha desvelado el periódico británico The Sun.

Según el citado medio, el PSG quiere llevarse al carrilero zurdo argentino del Manchester United el próximo mercado de fichajes. Su todavía entrenador, José Mourinho, no se lo pondrá fácil ni al club galo ni al jugador como también aseguran desde el mismo rotativo.

Y es que el natural de La Plata acaba contrato con los diablos rojos en junio de 2019 y no se atisban indicios de renovación. The Special One querría atar a su jugador para más temporadas como indican en las Islas pero sus constantes negativas le habrían llevado al banquillo después de su grave lesión.

Por eso y ante la cercanía de que expire el vínculo de Rojo con el United, Mourinho ya le habría puesto precio de salida: 35 millones de euros. En la ventana de transferencias estival de 2014 y tras un Mundial aceptable con Argentina, Louis Van Gaal -entonces técnico en Old Trafford- encargó su contratación y pagaron 20 kilos al Sporting de Portugal para hacerse con sus servicios.

Irregularidad como red devil

En ésta su cuarta temporada en el Manchester United, la mejor fue la pasada. Marcos Rojo no encontró su sitio con Van Gaal en el banquillo y aprovechó la también grave lesión de su competidor Shaw para hacerse con un hueco en el lateral izquierdo del ya equipo de Mourinho.

Precisamente este infortunio en su carrera durante este curso junto al retraso de la renovación le ha hecho tener un papel testimonial -ocho partidos-, y el PSG quiere aprovechar esta situación. Su salida no será fácil eso seguro pero los petrodólares del jeque esperan ser suficientes para por fin encontrar la pieza clave para este lateral izquierdo.