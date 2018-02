Un ex jugador del Leicester busca equipo a través de Linkedin

Corren nuevos tiempos y el fútbol no es ajeno a ello. Un futbolista de 19 años, Ethan Hodby, tras poner fin a diez años ligado al Leicester, decidió acudir a la conocida plataforma de trabajo Linkedin para buscar un nuevo equipo.

“Acabo de cumplir 19 y actualmente estoy buscando equipo. He dejado el Leicester City recientemente después de jugar allí durante 10 años. Puedo jugar en cualquier posición del centro del campo. Soy ambidiestro, así que puedo jugar por cualquier banda. Nunca me rindo, razón por la cual continúo buscando y dejarlo nunca se me pasará por la cabeza. Si alguien sabe de algunas pruebas o equipos que necesiten a alguien, por favor, hacédmelo saber. Gracias, Ethan“, dice su anuncio en Linkedin.

Desde luego, su iniciativa ha logrado una gran visibilidad, no sabemos si pretendida o no, pero su anuncio se ha hecho viral. El joven no ha necesitado de ningún agente para ponerse manos a la obra en busca de club donde continuar con su amor por el fútbol.

Hodby se lo ha tomado muy en serio y se muestra muy activo en la señalada plataforma. Ha colgado además vídeos para mostrar cómo juega y ya ha recibido contactos de clubes interesados en él procedentes de Japón, Holanda o de la propia Inglaterra.

De campeón del mundo a buscar trabajo

Aunque no es habitual, no es la primera vez que un jugador acude a esta plataforma en busca de nuevos horizontes. Incluso un campeón del mundo optó por algo similar cuando se quedó sin trabajo.

Fue el italiano Cristian Zaccardo, el que fuera jugador de Palermo, Wolfsburgo y Milan, entre otros. En su palmarés cuenta con un mundial con la selección azzurra, pero el jugador italiano, con 35 años, se vio sin equipo tras concluir contrato con el Vicenza, de la Serie C y decidió optar por la conocida plataforma en busca de equipo.