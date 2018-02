Gabinete de crisis entre Mou y Pogba: “No está jugando bien”

José Mourinho y polémica van de la mano. El técnico portugués ha vuelto a ser el protagonista de un rifirrafe en el vestuario del United con Paul Pogba. La relación entre jugador y entrenador no pasa por su mejor momento y Mou se ha encargado de hacerlo público.

Tras el encuentro ante el Huddersfield, el luso fue preguntado por la ausencia de Pogba y su respuesta no dejó sitio para la imaginación. “No lo sé y, sinceramente, no me importa. Me concentro solo en el partido desde el momento en que sé que Paul no puede jugar”, apuntó.

La llegada de Alexis al United ha hecho temblar los cimientos de Old Trafford. Primero,se produjo una crisis en el vestuario por su elevado sueldo y ahora, el ex de la juve ha vuelto a la carga contra su fichaje. Desde Inglaterra informan de que el técnico y el francés han mantenido una fuerte discusión en el vestuario esta semana.

Fuentes cercanas al futbolista revelan que el juego Pogba “no tiene sentido” con la llegada de Alexis. Además, el francés no se siente cómodo con una formación 4-2-3-1, prefiere un rol más liberado en el lado izquierdo con un 4-3-3 similar al que tenía en Italia.

Según Daily Mail, Mourinho y Pogba se reunieron durante una hora en Carrington para tratar sus sustituciones ante el Newcastle y Tottenham. “Paul acepta que no ha estado jugando bien, pero eso es todo. Fin de la historia. Ahora mi problema y el de Paul es mejorar su nivel de rendimiento”, confirmó el técnico ante los medios.

Por otro lado, el propio técnico aseguró en la previa que los rumores sobre la posible salida del francés del United el próximo verano son mentira. “Creo que cuando se dice especulaciones se debe decir, en realidad, mentiras. Puedo hablar sin ningún problema en nombre de Paul; y él acepta que no ha estado a su mejor nivel en los últimos partidos, pero eso es todo”, aseguró Mourinho.