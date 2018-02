Mariano y Depay ahogan al Villarreal

El Olympique de Lyon deja la eliminatoria muy cuesta arriba para el Villarreal. El conjunto castellonense se durmió durante parte de la segunda parte en el Parc OL y le costó el partido. Gran parte de la culpa fue de Mariano Díaz, que fue decisivo al inicio de la segunda mitad. El gol de Fornals, arroja un poco de luz a un submarino que sucumbió en Francia.

La primera parte fue más bien decepcionante. El espectador tenía la esperanza de ver un partido con un ritmo frenético, con goles. Sin embargo, ninguno de los dos pudo perforar la portería rival durante los primeros 45 minutos. Algo muy distinto de lo que sucedió en la segunda mitad. Ahí apareció el que a la postre se convertiría en juez del choque.

Cuatro minutos le hicieron falta a Mariano para ser decisivo en el segundo acto. Primero, un balón puesto desde la derecha por Rafael, que emergió como un puñal. Tras un rechace, el balón era rematado por el ex madridista, y mandado a portería, también con la testa, por Ndombele. Era el primer minuto juego tras la reanudación y, tres después volvía a aparecer el barcelonés.

La defensa del Lyon sacaba un balón en largo hacia el canterano del Real Madrid. Ahí arrancaba, con su potencia arrolladora, rumbo a la meta de Asensio, que rechazaba el disparo. Atento estaba Nabil Fekir para poner el segundo de los galos.

Reacción amarilla y sentencia de Depay

No había podido volver peor el Villarreal tras el paso por vestuarios. Dos goles nada más empezar, que les dejaban con la eliminatoria muy cuesta arriba. Sin embargo la reacción estuvo en los pies de Cheryshev. El ruso mandaba un balón en profundidad para Fornals, que disparó a puerta, el balón después de rebotar en Lopes entró mansamente en la portería. De hecho, la defensa francesa trató de sacarla, pero el juez de área vio perfectamente como el balón entraba por completo.

El gol de los de Calleja llegaba en el peor momento. A los castellonenses les estaba costando bastante encontrarse sobre el terreno de juego, pero tras el gol se hicieron con el dominio. Poco duró la alegría. Bruno Genesio daba entrada a Memphis Depay como solución al control del submarino. Y este no tardó en hacerlo encallar.

Una acción de rabona del francés puso en pie al estadio y, a la segunda no perdonó. Un balón muerto cayó en las proximidades de la frontal, Depay llegaba como un obús y no se lo pensó, mandando el balón al fondo de las mallas de Asenjo. Todo el buen trabajo del Villarreal, de nuevo al traste en dos minutos.

Oportunidades claras al final

El Villarreal se resistía a caer por dos. Pero en cada acción se arriesgaba a sufrir una contra del Lyon. Bacca cayó en el área tras dos empujones claros de un rival. Sin embargo, Viktor Kassai no consideró que fuesen suficientes para señalar penalti. Tampoco señaló otro igual de claro sobre Mariano con el 2-0.

Precisamente, el delantero hispano-dominicano pudo poner la guinda a su gran partido. Cazó un balón cerca de la frontal y sacó un chut al que Asenjo llegó a duras penas. Pudo ser el colofón a una enorme actuación del joven ariete. Apenas un minuto después, contestó Fornals, pero su disparo a bocajarro se encontró con Lopes.

No pudo ser al final y el Villarreal tendrá que tratar de darle la vuelta en La Cerámica a la eliminatoria. No parece fácil para los de Calleja. Lo que es seguro, es que los goles y el buen fútbol no faltarán en una semana en uno de los cruces atractivos de estos dieciseisavos de final de la Europa League.