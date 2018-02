Emery mosquea al jeque del PSG: si cae ante el Madrid le echará en verano

La derrota del PSG ante el Real Madrid en la ida de octavos de final de la Champions League deja varios señalados en el conjunto francés, y el que más está recibiendo en la prensa gala es sin duda Unai Emery. El entrenador español es el gran responsable de que el conjunto parisino no se llevara del Bernabéu un resultado mejor de cara a la vuelta, y su planteamiento enfadó hasta al jeque Al Khelaifi, propietario y presidente del club. De hecho, Emery tendrá un match-ball en el partido de vuelta: si no elimina al Madrid, no seguirá en el PSG la próxima temporada.

El técnico vasco se vio superado por Zidane de principio a fin. Emery decidió apostar por Lo Celso como mediocentro y el argentino fue con diferencia el peor del partido. Hizo penalti a Kroos, llegó tarde a casi todas las ayudas, perdió balones en posiciones muy peligrosas… Emery no se atrevió a colocar a Di María pese a que el ‘fideo’ llegaba en un estado de forma brutal, y esa es una de las decisiones que no gustaron ni a la afición ni al propio Al Khelaifi.

Un cambio delatador

Pero la cosa no quedó ahí. En el minuto 65, cuando el PSG estaba siendo mejor que el Real Madrid y estaba llegando con peligro al área de Keylor Navas, Emery cavó su propia tumba y quitó a Cavani para colocar un doble lateral derecho formado por Meunier y Dani Alves. Durante unos minutos le salió bien porque el PSG aprovechó la frescura del belga por la derecha, pero faltaba un delantero de referencia para que aprovechara las varias jugadas peligrosas que el conjunto francés produjo.

En ese momento, Zidane se dio cuenta de que el partido pasaba por meter velocidad y desequilibrio por las bandas, metió a Lucas y Asensio y el mallorquín fue clave para la victoria del Real Madrid. No es la primera vez que Emery y sus cambios demasiado conservadores lastran al PSG en una gran cita, y el jeque está cansado de este tipo de decisiones del vasco.

De hecho, o el PSG remonta en la vuelta y pasa a cuartos de final de la Champions, o Emery será despedido a final de temporada. La paciencia de Al Khelaifi con el vasco está llegando a su fin. Lo fichó para ganar la Liga de Campeones y ha puesto a su disposición a un elenco de estrellas para que lo consiga, por lo que si no lo hace quedará sentenciado y se tendrá que buscar equipo para el próximo curso.