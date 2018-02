Betis vs Real Madrid: Alineaciones, horario y canal de televisión

Partido con mucha miga en el Villamarín. En buena dinámica recibe el Betis a un Real Madrid que llegará con resaca europea. Los blancos quieren seguir recortando al Barcelona, pese a que suene utópica la remontada.

Posible alineación del Betis

Adán, Barragán, Bartra, Mandi, Amat, Junior (Durmisi), Joaquín, Guardado, Fabián, Loren y Rubén Castro (Boudebouz).

Recomendados: Sin duda la sensación bética es Loren Moron, que en poco ha subido su precio por su rendimiento. Guardado, Mandi, Bartra o Amat, otros en racha.

Le convenció el once a Quique Setién ante el Deportivo de la Coruña. Seguirá Loren en punta y falta por ver si acompañado de Rubén Castro, tocado, o de Boudebouz. Durmisi podría volver al once por Junior, que no desentonó.

Posible alineación del Real Madrid

Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Theo, Casemiro (Llorente), Kroos (Kovacic), Isco, Asensio (Lucas), Benzema (Bale) y Cristiano Ronaldo.

Recomendados: Las posibles rotaciones abren la posibilidad de apostar por los menos habituales y que suelen dar buen bagaje de puntos, al igual que los titulares. Ramos, Kroos, Lucas, Modrid o Cristiano entre los destacados en las últimas fechas.

Bastante imprevisible el once de Zidane este domingo. Dar entrada a los Theo, Llorente, Kovacic, Asensio y Lucas está entre sus contemplaciones.

¿Dónde ver por televisión el Betis vs Real Madrid?

Movistar Partidazo

¿A qué hora es el Betis vs Real Madrid?

Domingo, 18 de febrero, a las 20:45 horas.

