La liga china tienta a Jonathan Viera: “Es una oferta que arregla la vida a mi familia”

Jonathan Viera dio una rueda de prensa para explicar las dudas que tiene sobre si aceptar la oferta del Beijing Guoan chino o quedarse en Las Palmas. El club asiático ha enviado una propuesta bastante tentadora para la entidad canaria y el jugador. Ofrecen 23 millones de euros para hacerse con los servicios del centrocampista, al que pagarían más de cinco kilos por temporada. Viera está indeciso, quiere aclarar la situación cuanto antes y “no marear la perdiz”.

Futuro

“Están apretando sinceramente. Parece que van muy en serio, que quieren que vaya para allá. Se lo han hecho saber al club y a mí. La situación está en manos del club, y yo estoy un poco a la espera de lo que pase. Todos sabemos que es una situación muy complicada, sabemos que es una oportunidad única. No para mí solo, para el club también. Espero que se resuelva lo mejor para todas las partes”.

Situación del equipo

“Se están barajando todas las opciones. Si hubiese sido en junio ninguna de las partes tendríamos dudas. Por eso se está atascando todo un poco más, porque estamos viendo que el equipo también sufre un percance. Al final es una oportunidad que resuelve el futuro de toda mi familia, y aparte que el club igual, coge un dinero que creo que va a costar mucho volver a conseguirlo. Tanto el presidente como el club me han dicho que soy muy importante, estamos en esas”.

Decisión final

“Sinceramente tengo un cacao en la cabeza también, no puedo decir que no a la oferta que me están dando. Es una oferta que le arregla la vida a toda mi familia, es normal que uno se plantee mucha cosas. También está la otra parte que se me queda el corazón helado de la situación del equipo. Son cosas que pasan, el equipo fue último también Jonathan Viera y si Jonathan Viera se va tampoco creo que se acabe el mundo”

Fecha para decidir su futuro

“El mercado cierra el día 28 y en esas estamos. Sinceramente, no vengo a dar ningún tópico. No hay que hablar mucho de Jonathan Viera, hay que hablar del partido del sábado. Yo me quede o me vaya voy a dar lo máximo hasta el último día que esté. Lo importante es ganar el sábado, tratar de salir del descenso”.

Posibilidad de irse en verano

“La liga de ellos empieza ahora, si fuera la operación en verano sería todo más sencillo, pero ahí está el tema, que la operación hay que hacerla ahora y por eso es tan compleja”.

Parte deportiva de ir a China

“Todas las opciones que estás barajando ya las he contemplado yo, uno tiene que decidir si tirar por un camino o por otro. Yo no voy a durar toda la vida, está claro que me encantaría ir al Mundial, pero creo que he hecho muy buenas temporadas y mira si me ha costado ir a la Selección… aquí hay que vivir el presente, y el presente es donde estamos”.

Declararse en rebeldía

“No, yo no, eso no va conmigo. Si el club al final decide que no me tengo que marchar, yo voy a pelear como el que más para salvar a este equipo. Yo voy a dar la cara, y más en este que es mis casa”.

Facilidades como a Roque y Boateng

“A mí siempre me ha dicho que mi caso es diferente, es cierto que estamos en enero, que la situación del equipo es la que es. Es difícil la situación del club. El presidente es como un padre, yo hablo directamente con él. Si al final me tengo que quedar que nadie dude que voy a ir al 200% para que el equipo se salve”.

Habla con el presidente a diario

“Yo le he pedido al presidente de Las Palmas que es una oportunidad que le arregla la vida a mi familia, si él puede y el equipo puede hacer un esfuerzo por mí, se lo agradecería. Pero si es una debacle, me quedo, es ley de vida”.

¿Qué piensa Jémez?

“No he hablado con el míster, sé la opinión que tiene, el aprecio que me tiene, yo sé la decisión que tiene tomada. No necesito hablar con él”.

Todos contentos pase lo que pase

“El club está claro que tiene que sacar el mayor dinero posible de la operación, y a mí me parece bien. Yo tampoco puedo exigirle al club que me venda si no lo estiman oportuno. Yo le he dicho al club lo que pienso: ahora tengo una oferta en la mano que le arregla la vida a toda mi familia. Y si no, yo voy a dar el 200% hasta junio y en junio ya veremos”.