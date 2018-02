El vídeo de Morata bailando con su novia que ha encendido a los seguidores del Chelsea

Dos días después de que su entrenador, Antonio Conte, asegurara que no sabía si Morata iba a estar de baja “un día, un mes o toda la temporada” por su lesión de espalda, el delantero español ha colgado en las redes sociales un vídeo bailando con su mujer y cogiéndola en brazos que ha indignado a los seguidores del Chelsea.

Antonio Conte había manifestado el viernes su preocupación por la lesión en la espalda que padece Álvaro Morata. El entrenador del Chelsea, que no ha podido contar en el último mes con el internacional español, dijo públicamente que podría estar de baja “un día, un mes o toda la temporada”.

Menos de 48 horas después Morata, que se ha puesto en manos del doctor alemán Peter Wehling para intentar llegar al duelo de Champions frente al Barcelona del 21 de febrero, se ha visto envuelto en una enorme polémica por un vídeo de su mujer en redes sociales en el que se le ve bailando y cargando en brazos con ella.

Los aficionados del Chelsea no tardaron en reaccionar y en los comentarios de la publicación de la mujer de Morata, Allice Campello, discuten sobre la conveniencia de realizar estos movimientos cuando lleva un mes sin jugar sin su equipo por culpa de una lesión en la espalda.

Morata no se ha quedado de brazos cruzados y ha contestado con rotundidad tras las multitud de comentarios que recibió su mujer en su publicación: “Es un viídeo antiguo. No estoy lesionado, estoy ok para el partido de mañana. Muchas críticas, pero no hay ningún problema”, escribió el domingo por la noche.