Maradona atiza a Argentina: “Hoy, salvo por Messi, le han perdido respeto a la camiseta”

Diego Armando Maradona no acostumbra a morderse la lengua a la hora de hablar. En esta ocasión el astro argentino criticó duramente la situación que atraviesa el combinado nacional de su país. Cree que se le ha perdido respeto a la albiceleste y que Messi es el único que respeta la camiseta. Los de Sampaoli sufrieron mucho para sellar su pase al Mundial de Rusia. Pero el azulgrana acudió al rescate de su selección con una formidable actuación en los encuentros decisivos que les dio el billete para la cita de este verano.

“Lo que me jode a mí es que a nosotros nos costó mucho que nos respetaran, que tuvieran miedo a Argentina. Hoy, salvo por Messi, le han perdido el respeto a la camiseta. En el último partido ante Nigeria (2-4) casi nos comemos ocho, por favor”, afirmó Maradona en una entrevista con el Diario Popular en Dubai. El Pelusa, que fue campeón del mundo en México 1986, no ha perdido la esperanza de ver a su selección conquistando otra Copa del Mundo, puesto que cuentan con Leo Messi.

Todas las opciones de la albiceleste en Rusia pasan por cómo llegue el astro azulgrana al campeonato. Si el 10 está enchufado, Maradona confía en que la actual subcampeona mundial pueda levantar el trofeo: “Hay un 60 por ciento de posibilidades de ser campeón en Rusia, siempre y cuando el nene (Leo Messi) esté iluminado. Porque los demás pueden hacer el coro, pero nunca lo pueden reemplazar cantando. El único cantante es él, el resto no”.

Respecto a la delantera, no le gusta la apuesta por Icardi, es más la considera “bochornosa” y recomienda a Sampaoli poner a Higuaín en vez de al jugador del Inter. “Es diez veces mejor, por eso para mí tiene que tener una nueva chance. Pero ese muchacho (Sampaoli) no sabe nada. De lo que sí sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS”. No está nada de acuerdo con las decisiones que está tomando el ex entrenador del Sevilla al frente de la albiceleste.

Otra de las opciones que propone el Pelusa para el ataque es Carlos Tévez, actualmente en Boca Juniors tras abandonar la Superliga China. “No es un debate. No tenemos nada más. Estamos rasguñando las piedras para sacar un nueve, uno que desborde. Carlitos además tiene el fuego sagrado, contagia. El otro día a Di María le preguntaron cuál era su sueño: ‘Ganar la Champions’, dijo. ¿Y la Copa del Mundo con la selección? Así piensan”.

Maradona tiene para todos, especialmente para el actual seleccionador, con el que asegura que tenía “un proyecto en el Sevilla. Él me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, estaba desesperado. ‘Llamame cuando estés en Dubai y hablamos'”, le dije”. “‘No, Diego, el Sevilla te quiere hacer un homenaje'”, me dice. “‘¿Cómo? No me jodas, jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito'”, le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que él tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. Él quería que yo fuera su escudo”.