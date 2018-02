Un solitario gol de Neymar da la victoria al PSG (0-1)

El PSG cumple con el tramite y vence al Toulouse antes de viajar a Madrid. El conjunto parisino se impuso en un choque en el que dominó de principio a fin, pero en el que no se vio la voracidad que acostumbran. No estaba la cabeza puesta en lo que pasara en el verde y pronto se pudo comprobar. Sólo hacía falta ver la alineación con la que partía Emery, que reservaba a cinco de sus hombres. Aún así, salió con otro tridente de lujo, formado por Mbappé, Neymar y Di María. En este choque le tocaba rotar a Cavani, que no estaba ni en la convocatoria. El que volvía Rabiot. El mediocentro acaba de salir de una lesión y el vasco quería probarle antes del intento de asalto al Bernabéu.

Sin embargo, el Toulouse no se iba a dejar sodomizar tan fácilmente. Conscientes de que el partido importaba más bien poco al líder, durante los primeros minutos intentaron aprovecharse de la despreocupación que mostraban. Con Alves pensando en Cristiano, aparecieron las primeras oportunidades para los locales. El lateral rindió lejos de su mejor nivel, habrá que verle en el Bernabéu.

Tuvo dos el Toulouse. Una de ellas bastante clara, en un remate de cabeza de Sanogo que sacó Areola. Pero poco a poco se vieron obligados a replegarse, ante el despliegue del equipo más goleador de Europa. Aunque aguantaron. A base de faltas sobre los hombres de arriba y de no dejar jugar a su rival, un equipo que está al borde de los puestos de descenso, amenazó con arañarle puntos a un PSG que camina intratable en Francia.

Se acercaba con peligro el aspirante a todo con un gran Mbappé y con un buen Yuri, que por la izquierda fue un puñal. Y las ocasiones se iban sucediendo, aunque no con demasiada claridad, hasta que Di María, al borde del descanso, estuvo a punto de marcar un gol olímpico. Sólo se lo impidió el travesaño.

Neymar salvador

La segunda parte se iniciaba con el mismo marcador que la primera y entonces despertó Neymar. El brasileño lo intentaba y se resentía. El Toulouse aguantaba bien, pero cada vez olía más el gol parisino. Y llegó. En el minuto 70, Di María realizaba un preciso cambio de orientación para Ney. El astro canarinho la bajaba con el pecho, recortaba hacia fuera, después hacia dentro y, resbalándose, disparaba. Tras tocar e un zaguero rival, el balón entraba. Gol con suerte, pero que hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego.

Neymar vuelve a dar la victoria a los suyos, en un partido un tanto gris de los parisinos, que pese a todo siguen imparables. La pólvora se les vio algo mojada hoy (como al Madrid durante todo el curso). Esperemos que, por el bien de los de Zidane, se inviertan los papeles de aquí al miércoles. Lo que es casi seguro es que un Di María de dulce no estará en el Bernabéu. Sí que estará Cavani, que hoy ni viajó.