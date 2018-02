El curioso reencuentro tuitero de Casillas con Cañizares e Illgner

Casillas no pasa por su mejor momento en Oporto y como dice la canción “cualquier tiempo pasado nos parece mejor”. El portero ha tirado de melancolía en las redes colgando una vieja fotografía de su etapa en el Real Madrid junto a Santi Cañizares.

El de Móstoles fue el relevo de Cañizares como guardián de la portería blanca tras el fichaje de Santi por el Valencia. En la instantánea aparecen los dos juntos con el chándal del Real Madrid. “¿Cuánto tiempo ha llovido desde entonces Cañizares?”, escribió Iker.

Cañizares no pudo evitar sorprenderse con la fotografía y responder a su amigo: “Madre mía… Ha llovido y muchas más cosas… Un abrazo, hermano”.

Madre mía…

Ha llovido y muchas más cosas…

Un abrazo, hermano. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 9 de febrero de 2018

Entre tanto mensaje, se sumó otro viejo compañero a la conversación, Illgner. El ex portero compartió plantilla junto a Casillas y Cañizares y no dudó en opinar de la fotografía: “Que chavales más guapos y jóvenes y encima 2 porterazos! Abrazo fuerte!”. Pero la conversación no terminó aquí.

Casillas volvió a la carga para contestar al alemán. “Para porterazos vosotros!! Eso sí: Cañizares me hacia la vida imposible!!”, añadió Iker. Un mensaje que a Illgner hizo mucha gracia: “Es porque entre nos 3 es como el “hijo” del medio, ni el menor, ni el mayor“.